'Collendo alento', de la artista Loli España, llega a la Galería Garabato de Carballo

Una exposición en Estudio Garabato el pasado verano Raúl López Molina

La Galería Garabato de Carballo acoge una nueva exposición de la artista Loli España, que lleva por título "Collendo alento", y será inaugurada este domingo 8 de noviembre. La muestra nace de la necesidad de parar, reflexionar y encontrar dentro de nosotros mismos la fuerza necesaria para seguir avanzando. A través de este proyecto, la artista presenta una reflexión sobre la fragilidad humana, los miedos y la vulnerabilidad, pero también sobre la capacidad que tenemos para superar las dificultades y recuperar el impulso para continuar disfrutando del camino.

Loli España, natural de A Coruña y residente actualmente en Coristanco, presenta en sus obras una profunda conexión con el entorno y el paisaje, que forma una parte importante de su universo creativo.

La elección del Estudo Galería Garabato, que dirige Mon Lendoiro, para presentar este proyecto responde también a esa conexión con la tierra y con las energías del entorno. Este espacio cultural lleva años apostando por la difusión del arte y por el encuentro entre artistas y público, dando visibilidad a la creación de la comarca y de Galicia.

La muestra será inaugurada el domingo a las 13.00 horas, y a continuación habrá una sesión vermú y otras sorpresas en este espacio cultural. "Collendo alento" podrá visitarse en las instalaciones hasta mediados del mes de diciembre.