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Carballo

'Collendo alento', de la artista Loli España, llega a la Galería Garabato de Carballo

La muestra será inaugurada este domingo 8 de noviembre y podrá visitarse hasta mediados de diciembre

Diana Bergara
06/11/2026 18:30
Exposición en Estudio Garabato el pasado sábado
Una exposición en Estudio Garabato el pasado verano
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La Galería Garabato de Carballo acoge una nueva exposición de la artista Loli España, que lleva por título "Collendo alento", y será inaugurada este domingo 8 de noviembre. La muestra nace de la necesidad de parar, reflexionar y encontrar dentro de nosotros mismos la fuerza necesaria para seguir avanzando. A través de este proyecto, la  artista presenta una reflexión sobre la fragilidad humana, los miedos y la vulnerabilidad, pero también sobre la capacidad que tenemos para superar las dificultades y recuperar el impulso para continuar disfrutando del camino.

Loli España, natural de A Coruña y residente actualmente en Coristanco, presenta en sus obras una profunda conexión con el entorno y el paisaje, que forma una parte importante de su universo creativo. 

La elección del Estudo Galería Garabato, que dirige Mon Lendoiro, para presentar este proyecto responde también a esa conexión con la tierra y con las energías del entorno.  Este espacio cultural lleva años apostando por la difusión del arte y por el encuentro entre artistas y público, dando visibilidad a la creación de la comarca y de Galicia.

La muestra será inaugurada el domingo a las 13.00 horas, y a continuación habrá una sesión vermú y otras sorpresas en este espacio cultural. "Collendo alento" podrá visitarse en las instalaciones hasta mediados del mes de diciembre.

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redacción carballo