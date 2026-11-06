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Carballo

El Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís ya tiene a los seis grupos finalistas

La gala final será el domingo 8 de noviembre en el Pazo da Cultura de Carballo, donde se conocerá a los ganadores

Diana Bergara
06/11/2026 20:16
Ganadores del concurso en la pasada edición 
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El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo acaba de anunciar los seis grupos finalistas del XXV Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís. El domingo será la gala final en el Pazo da Cultura, donde se conocerá a los ganadores. 

En la categoría de Educación Infantil y Primaria los finalistas son Os Cristinatreiros, del CEIP A Cristina de Carballo (de 3º, 4º y 6º de Primaria), con la obra ‘Contos fóra de conto’; A Cuarta Revolta, del CPI As Revoltas de Cabana (4º de EP), con la obra ‘O caso do pronome átono’; y Samaritas e Samaritos, del CPI Cabo da Area de Laxe (de 4º de EP), con la obra ‘Memorias dun neno labrego en Ceuta’

En la categoría de Educación Secundaria los finalistas son Revoltoxos, del CPI As Revoltas (4º de ESO), con la obra ‘Resurrección artificial’; Rebolondas, del IES Eduardo Parga Pondal de Carballo (2º de ESO), con ‘Unha nova ollada’; y Nenos do futuro, del IES Eduardo Pondal de Ponteceso (2º de ESO), con ‘Memorias dun neno cibernético’. El jurado seleccionó a 12 grupos para participar en la experiencia radiofónica en Radio Nordés Cadena Ser de donde salieron los seis finalistas.

A la gala final acudirán todos los participantes de esta edición, unos 130 alumnos de los centros de Bergantiños. Los finalistas volverán a interpretar sus piezas para elegir a los ganadores, que recibirán un premio valorado en 850 euros en libros y material didáctico, gracias a la colaboración de la librería Brañas Verdes. 

El acto estará presentado por Alba Bermúdez, de Galeatro, que también amenizará el evento con un espectáculo destinado al público familiar. En esta edición participaron 21 grupos de diez centros educativos de Carballo, Malpica, Laxe, Coristanco, Ponteceso y Cabana de Bergantiños. 

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redacción carballo