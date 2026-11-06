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Carballo

El Cros Escolar llena de animación la zona verde del polígono de Carballo

Más de un millar de niños y niñas de trece centros de la comarca participaron este viernes en el evento deportivo

Manuel Froxán Rial
06/11/2026 12:55
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Una de las carreras disputadas este viernes en el polígono de Carballo
Mar Casal
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La zona verde del polígono de Carballo volvió a vivir este viernes la gran fiesta del campo a través de categorías base que supone la celebración del Cros Escolar promovido por el programa Xogade de la Xunta de Galicia. Más un millar de niños participaron en un evento en el que una vez más el Concello de Carballo y el Servizo Provincial de Deportes da Coruña demostraron su capacidad organizativa.

Las distintas carreras comenzaron a las 10.30 horas. La más numerosa fue la de categoría alevín, con un total de 464 participantes, seguida de la infantil, con 322; la benjamín, con 189, y la cadete, con 40. Los mejores de cada una de ellas acabaron luciendo con orgullo las medallas conseguidas en una jornada cuyo principal objetivo era el de favorecer la convivencia entre escolares y promover la actividad física desde edades tempranas.

Los jóvenes atletas procedían de trece centros educativos: A Cristina, Alcalde Xosé Pichel y Bormoio-Agualada, del municipio de Coristanco; Caión y Otero Pedrayo, de A Laracha; Milladoiro y Urbano Lugrís, de Mapica, y CPR Artai, Bergantiños, Fogar, Gándara-Sofán, Nétoma-Razo y Xesús San Luis Romero, de Carballo.

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Más de mil niños en el Cros Escolar de Carballo

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I Cross Popular Concello de Carballo

La actividad va a tener su continuidad en el mismo escenario este sábado a partir de las 16.45 horas con la disputa del I Cross Popular Concello de Carballo. La participación es gratuita, si bien la posibilidad de inscripción permanece cerrada desde el pasado miércoles.

La carrera va dirigida a personas de todas las edades, que deberán completar una distancia de 5 kilómetros.

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Más imágenes del Cros de Carballo 2026

Cros Escolar II.(20)Ver más imágenes
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