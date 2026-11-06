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Carballo

Las patatas de Coristanco, en los platos promocionales que la Diputación lleva a Euskadi

El organismo provincial continuará con su campaña gastronómica 'A Coruña cos 5 sentidos'

Diana Bergara
06/11/2026 18:55
Xosé Regueira
El vicepresidente provincial Xosé Regueira llevará la campaña a Euskadi
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La Diputación de A Coruña viajará la próxima semana a Euskadi para una nueva edición de la acción promocional gastronómica ‘A Coruña cos 5 sentidos’. Las citas, dirigidas a un público estrictamente profesional formado por hosteleros, cocinero, periodistas especializados y distribuidores del sector vasco, serán el lunes 9 en San Mamés (Bilbao) y el martes 10 en el restaurante ‘Muka’ de San Sebastián. 

Entre los productos que se utilizarán en las distintas elaboraciones destacan las patatas de Coristanco, que cuentan con un gran prestigio. El principal objetivo de esta cita es poner en valor el potencial agroalimentario de la provincia de A Coruña y afianzar el territorio como un destino turístico sostenible y de calidad, donde el paisaje, el producto original y la tradición culinaria van de la mano, según explican desde la Diputación. 

La propuesta gastronómica estará liderada por la chef compostelana Lucía Freitas, que cuenta con una Estrella Michelín y tres Soles Repsol en su restaurante A Tafona. Las patatas de Coristanco son uno de los principales de la tierra, aunque destacan también los del mar como el congrio y la pesca de las rías, las conservas de Ribeira, almejas o quesos, todo acompañado de diferentes vinos autóctonos.

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redacción carballo