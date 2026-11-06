Los retos de la atención social centran el XIII Encontro dos Servizos Sociais Comunitarios en el Pazo de Mariñán

Foto de familia de los participantes en el encuentro Deputación da Coruña

Alrededor de un centenar de profesionales de los servicios sociales participaron este viernes en el XIII Encontro dos Servizos Sociais Comunitarios que se desarrolló en el Pazo de Mariñán. La jornada fue inaugurada por la diputada de Política Social de la Diputación coruñesa, Mar García Vidal, y en la misma también participó la vicepresidenta del Consorcio das Mariñas y alcaldesa de Betanzos, María Barral, y la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez.

El encuentro sirvió para compartir experiencias y abordar los retos de la atención social desde los municipios. Más concretamente, se tocaron tres cuestiones directamente relacionadas con el trabajo diario de los servicios sociales: la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores, la contratación pública y la inteligencia colectiva.

Sobre la primera de ellas, García Vidal llamó a prestar atención a las distintas formas de aislamiento y a la necesidad de llegar a quien no solicita ayuda o deja de participar en la vida de la comunidad. “Necesitamos chegar tamén a quen non pide axuda, a quen non participa, a quen pouco a pouco vai desaparecendo da vida da comunidade”, destacó. En este sentido, incidió en la importancia de favorecer que esas personas recuperen vínculos y encuentren espacios en los que sentirse parte de su entorno.

En relación con la contratación pública, la diputada recordó que las decisiones administrativas tienen consecuencias concretas en la vida de las personas usuarias, desde la continuidad de la atención y los horarios hasta la confianza con el personal que entra en sus hogares. “Cando preparamos un contrato, temos que pensar tamén nesa casa e nesa persoa”, afirmó.

García Vidal destacó también el valor de compartir el conocimiento acumulado por los equipos e incorporar la experiencia de las personas usuarias para mejorar los servicios. “Escoitar os equipos profesionais dos servizos sociais e ás persoas usuarias axúdanos a tomar mellores decisións”, dijo.

La responsable provincial de Política Social reiteró el compromiso de la Diputación de acompañar a los concellos, especialmente aquellos con menos recursos, y de atender las aportaciones de los profesionales que conocen de primera mano las necesidades de la población.