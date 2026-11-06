Palillos, setas, castañas y música, citas para este sábado en la Costa da Morte

Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año Raúl López Molina

La Costa da Morte registra un intenso fin de semana, con actividades de lo más variado en todos los concellos, aunque con varias citas ineludibles por los magostos, conciertos, jornadas micológicas y la Xuntanza de Palilleiras de Vimianzo este sábado. En esta localidad se darán cita más de 700 artesanas, llegadas desde diferentes localidades en el encuentro número 19, organizado por la asociación As Nemanquiñas. Además, a las 18.00 horas en el mismo pabellón se podrá ver el espectáculo "Os fíos da memoria" de aAntena, inspirado en las propias palilleiras.

Los principales magostos de la comarca se concentran este sábado en Lema (Carballo), Buño (Malpica), Estramil (A Laracha) y Laxe, donde también se celebra la Mostra de Artesanía. En Lema la cita es a partir de las 17.00 horas, con juegos infantiles, y a las 18.00, llegará el humorista Avelino González con sus 'Contos que foron chistes'. Al finalizar, los asistentes podrán degustar las castañas, bolos preñados, con postre y café.

En Buño los juegos de otoño alrededor del magosto también empiezan a las 17.00 horas, y una hora después será el turno del humorista Celso Fernández Sanmartín, para concluir la fiesta con el reparto de castañas entre los asistentes.

El pabellón polideportivo de Laxe acogerá el XV Magosto y la Mostra de Artesanía a partir de las cinco de la tarde. Además de la exhibición de los trabajos artesanales, habrá obradoiros y castañas y bebidas gratuitas para los asistentes. Amenizarán la jornada la agrupación Os Farrapos de Cesullas.

Xuntanza de Palilleiras en una pasada edición IG

La asociación Virxe de Estramil, en A Laracha, también organiza su VIII Magosto para este sábado, que comenzará a partir de las dos de la tarde con sesión vermú a cargo de Begoña García, churrasco y castañas.

Los magostos continuarán el próximo fin de semana en otros lugares de la comarca como Muxía y Zas.

Este sábado también comienzan en Cee las Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, con exposiciones y visitas guiadas en la Casa de Cultura. Por la tarde (17.30 horas) habrá una charla de José Manuel Castro Marcote con el título "Achegamento aos cogumelos con láminas". El domingo habrá otra charla de Raquel Poncini.

Por otra parte, la música también será protagonista este sábado en la comarca. En la programación del Novembro con Música de Carballo tendrá lugar el segundo concierto, en el 41 aniversario del Coro Aires de Bergantiños. Además de esta agrupación participarán la Rondalla de Cedeira y el Coro Aimil de Xinzo de Limia. La cita será a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.