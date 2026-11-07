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Carballo

Axober reivindica el papel del asociacionismo empresarial en el desarrollo económico de Bergantiños

Unas 120 personas participaron el viernes en la cena anual de la entidad celebrada en Carballo

Diana Bergara
07/11/2026 18:22
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Las autoridades en primer plano, en la cena anual de Axober
Mar Casal
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Unas 120 personas participaron este viernes en la cena anual de Axober (Asociación de Empresarios de Bergantiños) celebrada en el restaurante Punto del Este-Alda Hoteles de Carballo. El encuentro reunió a representantes del tejido empresarial de la comarca y responsables de las administraciones, y sirvió para fortalecer las relaciones entre empresas, comparar experiencias y poner en valor la importancia de la colaboración para impulsar el desarrolo económico de Bergantiños. 

El presidente de Axober, Diego Iglesias, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y agradecerles su compromiso con la asociación. En su intervención realizó un balance del trabajo realizado a lo largo del año, destacando la defensa de los intereses de las empresas asociadas, las acciones formativas y la organización de iniciativas de referencia como Berocasión o Noroeste 0 Emisiones. "Durante todo o ano traballamos arreo na defensa dos intereses das nosas empresas, na formación e na organización de feiras e xornadas que contribúen a dinamizar o noso tecido empresarial”, señaló Iglesias.

El presidente también quiso agradecer el apoyo de las personas asociadas, de los concellos de la comarca, de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, las entidades y asociaciones del territorio y de todo el equipo de Axober.

Por su parte, el concejal de Innovación del Concello de Carballo, Iván Andrade, destacó la especial vinculación de Axober con el proyecto europeo TALK 0, del que la asociación es colaboradora, y agradeció su disposición para apoyar iniciativas que promueven la innovación empresarial. En este sentido, incidió en la importancia de que las empresas de la comarca den visibilidad al trabajo innovador que llevan a cabo.

También intervino Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y concejal de Promoción Económica en Carballo, que felicitó al equipo de Axober por su compromiso y por el trabajo realizado desde que asumió la dirección de la entidad. Regueira puso en valor la capacidad de las empresas para establecer alianzas y crear sinergias, así como la evolución experimentada por la asociación en los últimos tiempos, que consiguió incrementar su base social hasta superar las 200 empresas asociadas. Para el vicepresidente provincial, Carballo “é sinónimo de empresas con moito músculo”.

Motor de dinamización 

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, destacó el papel de Axober como motor de dinamización económica y empresarial de Bergantiños. Puso en valor los más de 30 años de trayectoria de la entidad, su contribución al emprendimiento y a la formación, así como su capacidad para crear redes de colaboración e impulsar oportunidades en el territorio. También reafirmó el compromiso de la Xunta con el desarrollo económico de Carballo y de la comarca.

Cerró el turno de intervenciones el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín, González Formoso, quien subrayó la relevancia de la provincia dentro de la economía gallega y el papel fundamental que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la dinamización económica y en la creación de empleo, a las que calificó como “cabeza tractora”.

Formoso también se refirió a los principales retos a los que se enfrentan las empresas, entre ellos la carga burocrática y la presión fiscal. Así, aludió a la importancia de las perspectivas económicas para 2027 y destacó el valor encuentros como este, que permiten conocer de primera mano las necesidades del tejido productivo. “Este é un encontro para vernos, falar e escoitar as necesidades do tecido económico de Bergantiños», señaló.

Con este tipo de eventos, Axober reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de las empresas de Bergantiños, promoviendo espacios de encuentro, colaboración y creación de nuevas oportunidades para el conjunto del tejido empresarial.

Galería

La cena de Axober en imágenes

cena axober 2026 (47)Ver más imágenes
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