Castañas y muchas risas para animar los magostos de la Costa da Morte

Avelino González en el magosto de Lema Raúl López Molina

Castañas y muchas risas fueron la tónica dominante en los magostos este sábado en la Costa da Morte. En la parroquia carballesa de Lema el humorista Avelino González fue el encargado de animar la jornada con sus "Contos que foron chistes", muy aplaudido por los asistentes.

En Buño (Malpica) se vivió una situación similar con Celso Fernández Sanmartín, que deleitó a los asistentes en el Forno do Forte. También hubo juegos para los más pequeños.

En Estramil (A Laracha), además de las castañas, hubo un buen churrasco para abrir boca, en un animado xantar, con sesión vermú incluida. También en Laxe tuvieron una tarde muy animada con su tradicional magosto y la Mostra de Artesanía.