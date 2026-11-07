Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El CCA firma un convenio con Rétif para ofrecer ventajas exclusivas a los comercios asociados

Entre ellas figuran un descuento del 10% en la primera compra y del 5% en las siguientes que realicen a la firma líder en equipamiento comercial

Manuel Froxán Rial
07/11/2026 13:32
Los dirigentes del CCA se muestran muy satisfechos con el acuerdo de colaboración
Los dirigentes del CCA se muestran muy satisfechos con el acuerdo de colaboración
CCA Carballo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) acaba de firmar un convenio de colaboración con Rétif que va a permitir ofrecer condiciones comerciales especiales a los establecimientos asociados, además de facilitarles el acceso a productos y servicios especializados para el desarrollo de su actividad comercial.

El acuerdo, con una vigencia de un año, permitirá a los socios y socias del CCA beneficiarse de una serie de ventajas en sus compras a Rétif, empresa especializada en equipamientos, mobiliario, decoración y soluciones para el comercio. Entre las condiciones recogidas en el convenio figuran un 10% de descuento en la primera compra y un 5% en las compras posteriores, así como el envío gratuito para pedidos superiores la 100 euros.

Además, los establecimientos asociados tendrán acceso preferente a ventas privadas y lanzamientos de nuevas colecciones, podrán contar con un servicio de asesoramiento en diseño de interiores y dispondrán del cliché gratuito para la personalización de bolsas a partir de pedidos de 1.000 unidades.

Con esta iniciativa, el CCA Carballo continúa trabajando para ampliar la red de colaboraciones y servicios para ponerlos a disposición de sus asociados, buscando nuevas oportunidades que les permitan optimizar sus recursos, mejorar sus establecimientos y acceder a condiciones más ventajosas en la adquisición de productos y servicios necesarios para su negocio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Los dirigentes del CCA se muestran muy satisfechos con el acuerdo de colaboración

El CCA firma un convenio con Rétif para ofrecer ventajas exclusivas a los comercios asociados
Manuel Froxán Rial
Xosé Regueira durante a súa intervención no evento madrileño

Regueira di que a provincia está preparada para acoller grandes congresos e eventos profesionais
redacción carballo
Magosto de O Quinteiro de Buño el pasado año

Palillos, setas, castañas y música, citas para este sábado en la Costa da Morte
Diana Bergara
El ideal gallego

El Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís ya tiene a los seis grupos finalistas
Diana Bergara