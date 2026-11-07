El CCA firma un convenio con Rétif para ofrecer ventajas exclusivas a los comercios asociados
Entre ellas figuran un descuento del 10% en la primera compra y del 5% en las siguientes que realicen a la firma líder en equipamiento comercial
El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) acaba de firmar un convenio de colaboración con Rétif que va a permitir ofrecer condiciones comerciales especiales a los establecimientos asociados, además de facilitarles el acceso a productos y servicios especializados para el desarrollo de su actividad comercial.
El acuerdo, con una vigencia de un año, permitirá a los socios y socias del CCA beneficiarse de una serie de ventajas en sus compras a Rétif, empresa especializada en equipamientos, mobiliario, decoración y soluciones para el comercio. Entre las condiciones recogidas en el convenio figuran un 10% de descuento en la primera compra y un 5% en las compras posteriores, así como el envío gratuito para pedidos superiores la 100 euros.
Además, los establecimientos asociados tendrán acceso preferente a ventas privadas y lanzamientos de nuevas colecciones, podrán contar con un servicio de asesoramiento en diseño de interiores y dispondrán del cliché gratuito para la personalización de bolsas a partir de pedidos de 1.000 unidades.
Con esta iniciativa, el CCA Carballo continúa trabajando para ampliar la red de colaboraciones y servicios para ponerlos a disposición de sus asociados, buscando nuevas oportunidades que les permitan optimizar sus recursos, mejorar sus establecimientos y acceder a condiciones más ventajosas en la adquisición de productos y servicios necesarios para su negocio.