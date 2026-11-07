El CCA firma un convenio con Rétif para ofrecer ventajas exclusivas a los comercios asociados

Los dirigentes del CCA se muestran muy satisfechos con el acuerdo de colaboración CCA Carballo

El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) acaba de firmar un convenio de colaboración con Rétif que va a permitir ofrecer condiciones comerciales especiales a los establecimientos asociados, además de facilitarles el acceso a productos y servicios especializados para el desarrollo de su actividad comercial.

El acuerdo, con una vigencia de un año, permitirá a los socios y socias del CCA beneficiarse de una serie de ventajas en sus compras a Rétif, empresa especializada en equipamientos, mobiliario, decoración y soluciones para el comercio. Entre las condiciones recogidas en el convenio figuran un 10% de descuento en la primera compra y un 5% en las compras posteriores, así como el envío gratuito para pedidos superiores la 100 euros.

Además, los establecimientos asociados tendrán acceso preferente a ventas privadas y lanzamientos de nuevas colecciones, podrán contar con un servicio de asesoramiento en diseño de interiores y dispondrán del cliché gratuito para la personalización de bolsas a partir de pedidos de 1.000 unidades.

Con esta iniciativa, el CCA Carballo continúa trabajando para ampliar la red de colaboraciones y servicios para ponerlos a disposición de sus asociados, buscando nuevas oportunidades que les permitan optimizar sus recursos, mejorar sus establecimientos y acceder a condiciones más ventajosas en la adquisición de productos y servicios necesarios para su negocio.