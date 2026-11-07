El PSOE llevará una moción al pleno de Carballo para instar a la Xunta a paralizar las "aulas senda"

Ediles socialistas, en primer plano, en un pleno carballo Mar Casal

El PSOE de Carballo presentará en el próximo pleno una moción para que el Concello inste a la Consellería de Educación de a paralizar la puesta en marcha de las denominadas “aulas senda”. La Xunta anunció hace unos días este proyecto piloto, con la creación de espacios específicos en centros educativos ordinarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, con apoyo de profesorado especialista y una ratio de cinco alumnos.

Los socialistas defienden que se paralice este medida mientras no se revise su diseño "e se acrediten garantías suficientes para evitar a separación habitual do alumnado con necesidades educativas especiais respecto das aulas ordinarias".

Mientras tanto, reclaman a la Xunta un plan de refuerzo de la educación inclusiva que contemple la reducción de ratios en las aulas, el incremento y estabilidad del profesorado especialista de PT y AL, formación permanente del profesorado, así como una mesa de diálogo con las familias, profesorado, sindicatos y todos los agentes implicados, entre otras medidas.

Los socialistas insisten en que "a inclusión require esforzos, non separación". Además, hacen referencia a la nueva normativa en esta materia en la que se "recoñece expresamente o dereito a unha educación inclusiva, universalmente accesible e de calidade, nos mesmos espazos e cos apoios necesarios para garantir a presenza, a participación e o progreso en igualdade de condicións".