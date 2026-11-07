Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La música de Ailá puso la banda sonora al medio siglo de la asociación Lumieira en Carballo

El concierto sirvió para abrir la programación del Novembro con Música 

Diana Bergara
07/11/2026 18:42
Concierto de Ailá en el Pazo da Cultura
Concierto de Ailá en el Pazo da Cultura
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La música de Ailá puso la banda sonora a la celebración del medio siglo de vida de la Asociación Cultural Lumieira este viernes en el Pazo da Cultura de Carballo. El concierto sirvió también para abrir la programación del Novembro con Música, que continuará durante todo este mes. 

La presidenta de la agrupación, Carolina Pacoret, destacó en su intervención su deseo de que la celebración de los 50 años "non sexa unha estación de chegada, senón un punto de partida". "Que Lumieira siga sendo esa luz que nos acompaña, que nos reúne e que nos lembre de onde vimos e cara onde queremos camiñar", indicó la presidenta de la formación, que también recordó la "pegada" que dejó Xosé Manuel Eirís, y agradeció a las personas y entidades que hicieron posible esta celebración, en especial al Concello de Carballo y a la Fundación Luis Calvo.  

Para culminar el aniversario de Lumieira, el sábado 21 de  noviembre habrá una comida en el Pazo de Vilar de Francos. Las personas interesadas en acudir, pueden anotarse hasta el día 16. 

Carolina Pacoret presenta el concierto
Carolina Pacoret presenta el concierto
Mar Casal
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Avelino González en el magosto de Lema

Castañas y muchas risas para animar los magostos de la Costa da Morte
Diana Bergara
pleno carballo (4)

El PSOE llevará una moción al pleno de Carballo para instar a la Xunta a paralizar las "aulas senda"
Diana Bergara
FestIgual de Íntegro (15)

Íntegro prepara un encuentro de mujeres para conversar sobre violencia
Diana Bergara
Concierto de Ailá en el Pazo da Cultura

La música de Ailá puso la banda sonora al medio siglo de la asociación Lumieira en Carballo
Diana Bergara