La música de Ailá puso la banda sonora al medio siglo de la asociación Lumieira en Carballo

Concierto de Ailá en el Pazo da Cultura Mar Casal

La música de Ailá puso la banda sonora a la celebración del medio siglo de vida de la Asociación Cultural Lumieira este viernes en el Pazo da Cultura de Carballo. El concierto sirvió también para abrir la programación del Novembro con Música, que continuará durante todo este mes.

La presidenta de la agrupación, Carolina Pacoret, destacó en su intervención su deseo de que la celebración de los 50 años "non sexa unha estación de chegada, senón un punto de partida". "Que Lumieira siga sendo esa luz que nos acompaña, que nos reúne e que nos lembre de onde vimos e cara onde queremos camiñar", indicó la presidenta de la formación, que también recordó la "pegada" que dejó Xosé Manuel Eirís, y agradeció a las personas y entidades que hicieron posible esta celebración, en especial al Concello de Carballo y a la Fundación Luis Calvo.

Para culminar el aniversario de Lumieira, el sábado 21 de noviembre habrá una comida en el Pazo de Vilar de Francos. Las personas interesadas en acudir, pueden anotarse hasta el día 16.