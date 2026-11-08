Carballo aposta pola crianza en galego
O Concello desenvolve o programa Apego, que cumpre dez anos e reúne a máis de 400 familias do municipio
A promoción do uso do galego desde os primeiros anos de vida constitúe unha das liñas de traballo do Concello de Carballo, unha aposta que tamén se proxecta a través de Alingua, a Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, que preside o concelleiro carballés Ramón Varela. Neste marco, Santiago de Compostela acolleu este sábado 7 de novembro un encontro con familias do programa Apego como punto de partida dun estudo sobre a oferta e a demanda de produtos, servizos e contidos en galego destinados á infancia.
A iniciativa forma parte da colaboración entre Alingua e o Consello da Cultura Galega, formalizada o pasado 13 de outubro coa sinatura dun protocolo por parte de Ramón Varela e da presidenta da institución cultural, Dolores Vilavedra. O obxectivo é coñecer as necesidades das familias e facilitar a súa conexión coa oferta existente, co apoio técnico e metodolóxico do Observatorio da Cultura Galega.
O encontro foi concibido como un espazo de escoita e intercambio sobre as posibilidades de vivir e compartir o lecer en galego desde a infancia. A metodoloxía prevista incluía roldas de conversa sobre a dispoñibilidade, o prezo, a calidade e a adecuación dos recursos ás distintas idades. As achegas das familias, xunto cunha posterior consulta en liña, servirán para identificar necesidades e trasladalas ao tecido produtor e empresarial.
Esta liña de colaboración conecta co traballo que Carballo desenvolve a través de Apego, que neste 2026 cumpre unha década e reúne máis de 400 familias do municipio. O programa ofrece recursos e espazos de encontro para favorecer que o galego forme parte da crianza, dos afectos, do xogo e das relacións cotiás.
O Concello ampliou ademais este acompañamento coa iniciativa 'De landras a carballos', dirixida á franxa de 6 a 12 anos. A proposta dá continuidade ao traballo iniciado na primeira infancia e combina a socialización en galego coa educación en igualdade mediante actividades culturais e participativas.
A aposta municipal complétase co convenio asinado coa Real Academia Galega para elaborar o mapa sociolingüístico escolar de Carballo, que permitirá coñecer mellor a realidade lingüística do alumnado e orientar as políticas municipais de promoción do idioma.