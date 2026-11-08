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Diario de Ferrol

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Carballo

Carballo aposta pola crianza en galego

O Concello desenvolve o programa Apego, que cumpre dez anos e reúne a máis de 400 familias do municipio

Diana Bergara
08/11/2026 17:25
Encontro de Alingua en Santiago
Encontro de Alingua en Santiago
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A promoción do uso do galego desde os primeiros anos de vida constitúe unha das liñas de traballo do Concello de Carballo, unha aposta que tamén se proxecta a través de Alingua, a Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, que preside o concelleiro carballés Ramón Varela. Neste marco, Santiago de Compostela acolleu este sábado 7 de novembro un encontro con familias do programa Apego como punto de partida dun estudo sobre a oferta e a demanda de produtos, servizos e contidos en galego destinados á infancia.

A iniciativa forma parte da colaboración entre Alingua e o Consello da Cultura Galega, formalizada o pasado 13 de outubro coa sinatura dun protocolo por parte de Ramón Varela e da presidenta da institución cultural, Dolores Vilavedra. O obxectivo é coñecer as necesidades das familias e facilitar a súa conexión coa oferta existente, co apoio técnico e metodolóxico do Observatorio da Cultura Galega.

 O encontro foi concibido como un espazo de escoita e intercambio sobre as posibilidades de vivir e compartir o lecer en galego desde a infancia. A metodoloxía prevista incluía roldas de conversa sobre a dispoñibilidade, o prezo, a calidade e a adecuación dos recursos ás distintas idades. As achegas das familias, xunto cunha posterior consulta en liña, servirán para identificar necesidades e trasladalas ao tecido produtor e empresarial.

Esta liña de colaboración conecta co traballo que Carballo desenvolve a través de Apego, que neste 2026 cumpre unha década e reúne máis de 400 familias do municipio. O programa ofrece recursos e espazos de encontro para favorecer que o galego forme parte da crianza, dos afectos, do xogo e das relacións cotiás.

Encontro de Alingua en Santiago
Encontro de Alingua en Santiago
EC

O Concello ampliou ademais este acompañamento coa iniciativa 'De landras a carballos', dirixida á franxa de 6 a 12 anos. A proposta dá continuidade ao traballo iniciado na primeira infancia e combina a socialización en galego coa educación en igualdade mediante actividades culturais e participativas.

 A aposta municipal complétase co convenio asinado coa Real Academia Galega para elaborar o mapa sociolingüístico escolar de Carballo, que permitirá coñecer mellor a realidade lingüística do alumnado e orientar as políticas municipais de promoción do idioma. 

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