Carballo prepara las jornadas 'Vivan as do meu lugar', un viaje por la historia del traje tradicional gallego

Cantareiras en el Pazo da Cultura, en la programación del pasado año I Raúl López

Carballo acogerá el sábado 14 de noviembre la segunda edición de las jornadas 'Vivan as do meu lugar'. El encuentro nació el pasado año en el marco del programa de las Letras, que estuvo dedicado a la poesía popular oral. Surgió como un espacio de encuentro y colaboración con las asociaciones y agrupaciones de música tradicional de Carballo y Bergantiños, y sigue con el fin de mantener ese espíritu.

La primera edición puso el foco en el papel de estas entidades en la conservación del patrimonio musical y oral, y la iniciativa continúa este año dedicada al vestuario popular gallego y a su trasmisión como parte de nuestra memoria colectiva bajo el título 'Vestir a memoria'.

La propuesta pretende acercarse a la historia, los usos y la importancia del vestuario dentro del patrimonio cultural del país. La programación comienza a las 11.00 horas con el investigador Manuel Rodríguez Calviño, que hablará sobre el tejido popular gallego y sus técnicas y materiales, poniendo en foco en las "tecedeiras".

Seguirá con un obradoiro de la Asociación do Traxe Galego sobre las diferentes formas de colocar los pañuelos tradicionais, para culminar en horario de mañana con un espectáculo para el público familiar, 'Cóntoche un traxe', con Montse Rivera.

Por la tarde, a las 16.30 horas, se retoman las actividades con un Faladoiro con Na Ristra, un establecimiento de confección y complementos del traje gallego en A Laracha; seguirá una mesa redonda con representantes de las asociaciones de baile y música tradicional, y culminará con un desfile por parte de O Sarillo, especialistas en traje tradicional.