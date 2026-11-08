'Collendo Alento', de Loli España, llega a la Galería Garabato de Carballo

Inauguración de la exposición EC

La galería Estudio Garabato de Carballo acogió este domingo la inauguración de 'Collendo alento', la exposición de la artista Loli España, que reunió a numerosas personas. En el acto, la artista explicó el origen y el proceso creativo de la muestra, donde confluyen emociones, reflexiones y vivencias personales.

Dos de las obras expuestas proceden de la exposición colectiva 'Do san Xoán á fraxilidade humana'. A partir de esa experiencia, Loli comenzó a desarrollar en taller de Coristanco (al que sus amigas llaman cariñosamente 'o seu zulo'), una serie de trabajos en diferentes formatos, en los que fue plasmando su manera de sentir y entender la vida, la fragilidad de la existencia y la influencia que determinadas experiencias, como la traición de una persona querida, pueden tener en nuestras decisiones y en nuestro camino vital.

Entre las piezas, a artista quiso destacar especialmente una obra dominada por los tonos azules, a la que le atribuye un significado especial: fue concebida como una especie de amuleto de la suerte, una pieza a la que desea que acompañe esa energía positiva.

Inauguración de la exposición EC

Uno de los detalles más singulares y curiosos de la exposición se encuentra en las pequeñas figuras móviles que cuelgan del techo por toda la sala. Denominadas "personaxes", acercan un toque lúdico e inesperado al conjunto. Según explicó Loli España, fueron realizadas pensando en Mon Lendoiro, responsable de Estudio Garabato, ya que en las exposiciones que se organizan habitualmente en el espacio, suele haber objetos suspendidos del techo, que se ha convertido en una señal de identidad de la galería.

Los artistas Susala de Lorenzo y Jesús Artextasis fueron los encargados de poner el toque musical al acto. En la muestra, Loli España transforma sentimientos y experiencias personales en creación artística, invitando al público a detenerse , reflexionar y coger aliento. Puede visitarse hasta mediados de diciembre.