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Carballo

El Coro Aires de Bergantiños deleitó al público con su música en Carballo

La programación del Novembro con Música continuará durante la próxima semana con un documental y un recital 

Diana Bergara
08/11/2026 19:42
Actuación del Coro Aires de Bergantiños el sábado
Actuación del Coro Aires de Bergantiños el sábado
Raúl López Molina
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El Pazo da Cultura de Carballo acogió el sábado la celebración del 41º aniversario del Coro Aires de Bergantiños, que estuvo acompañado de la Rondalla de Cedeira y el Coro Aimil de Xinzo de Limia, deleitando al público con sus piezas. Fundado en 1985 por Carlos Díaz O’Xestal, el principal objetivo de la agrupación es recoger, ampliar y difundir el folclore tradicional de la comarca de Bergantiños.

El concierto forma parte del programa Novembro con Música, que continuará durante esta semana. El jueves se podrá ver el documental "Mary Quintero. Maís de 90 anos de creatividade" y el viernes 13 habrá el recital "Cantares Atlánticos", con Soledad Vidal y Aurelio Viribay. 

Actuación del Coro Aires de Bergantiños el sábado
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Raúl López Molina
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