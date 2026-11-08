La Fundación 'La Caixa' ayudará a hacer realidad el proyecto 'Espazos Compartidos' de Un Paso Máis

La estimulación cognitiva a través del ajedrez conforma una de las líneas de actuación de 'Espazos Compartidos' Un Paso Maís

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis acaba de recibir un importante respaldo a su labor social y educativa. La Fundación 'La Caixa' seleccionó su proyecto 'Espazos Compartidos' dentro de la convocatoria de Proxectos Sociais Galicia 2026, concediéndole una subvención de 10.000 euros para impulsar nuevas medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias en la comarca de Bergantiños.

Esta colaboración supone un reconocimiento al trabajo de una asociación que, con cerca de un centenar de familias vinculadas, se consolidó como un referente local en inclusión social y educativa. El respaldo de la Fundación 'La Caixa' resulta especialmente significativo para una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades gracias al compromiso del voluntariado, a la implicación de profesionales y a la participación de las propias familias.

El programa Espazos Compartidos

'Espazos Compartidos' nace de las necesidades detectadas por Un Paso Más en su contacto diario con las familias, especialmente de las dificultades para acceder a actividades inclusivas, recursos especializados y espacios de convivencia adaptados.

La iniciativa contempla cuatro ámbitos de intervención:

1. Ludoteca familiar neuroinclusiva: un espacio de juego, socialización y convivencia para menores con necesidades específicas de apoyo, supervisado por profesionales especializados, que también facilitará momentos de respiro y apoyo a sus familias.

2. Estimulación cognitiva mediante el ajedrez: actividades adaptadas para trabajar la atención, la memoria, la planificación y el control de impulsos. Se incluirán sesiones para personas adultas, fomentando el envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales.

3. Acompañamiento y formación familiar: talleres y encuentros con profesionales de la psicología, de la terapia ocupacional y de otras especialidades para abordar cuestiones relacionadas con la gestión emocional, la conducta, la convivencia y el bienestar familiar.

4. Formación especializada para docentes: acciones formativas orientadas a proporcionar herramientas prácticas que faciliten la atención a la diversidad y favorezcan una educación más inclusiva en las aulas ordinarias.

Los principales beneficiarios serán niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas de apoyo, especialmente menores con TELA, TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo, junto con sus familias, docentes y personas mayores de la comarca.

Mucho más que una aportación económica

Desde Un Paso Máis expresan su profundo agradecimiento a la Fundación 'la Caixa' por la confianza depositada en su proyecto y por su compromiso con las entidades que trabajan por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Para la entidad, esta colaboración representa mucho más que una aportación económica. Supone la posibilidad de transformar las necesidades identificadas por las propias familias en actuaciones concretas, respaldadas por profesionales y con capacidad para beneficiar a un mayor número de personas.

Los responsables de la agrupación destacan especialmente la importancia de este tipo de apoyos en comarcas como Bergantiños, donde la dispersión geográfica y la limitada disponibilidad de determinados servicios especializados pueden convertirse en obstáculos para muchas familias.

Apuntan también que el compromiso de la Fundación 'la Caixa' constituye un impulso decisivo para el crecimiento y la consolidación de Un Paso Más, permitiendo ampliar su capacidad de intervención y reforzar una red de colaboración integrada por familias, centros educativos, profesionales, voluntariado e instituciones.

Con 'Espacios Compartidos', Un Paso Máis afronta una nueva etapa de crecimiento, agradecida por la confianza depositada en ella, y comprometida con seguir desarrollando iniciativas que generen oportunidades reales de participación. Porque, como demuestran con su trabajo diario, la inclusión no se consigue únicamente hablando de ella, sino creando espacios donde todas las personas puedan aprender, convivir y disfrutar juntas.