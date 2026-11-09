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Carballo

El Concurso Escolar de Teatro Lido de Carballo ya tiene a los ganadores 

Entregados los premios al equipo ganador y a los demás finalistas 

Diana Bergara
09/11/2026 19:41
Foto de Familia de los participantes en el Concurso de Teatro Lido
Foto de Familia de los participantes en el Concurso de Teatro Lido
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El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo acogió este domingo la gala final del XXV Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís, en la que se dio a conocer a los grupos ganadores. El acto estuvo presentado por Tone Martínez y Alba Bermúdez, de Galeatro. La actriz carballesa, que participó con el grupo Vagalume cuando era niña en este certamen, recordaba sus inicios en la gala final. “Quen sabe se estes nenos e nenas traballarán no teatro ou na radio no futuro”, indicó Alba Bermúdez.

El certamen contó con la colaboración de Radio Nordés Cadena Ser y la aportación económica de la Libraría Brañas Verdes para premios (importes destinados a libros y material didáctico). Así, la organización quiso agradecer en este aniversario el compromiso de Ramón Tasende, de la Libraría Brañas, que lleva colaborando con el concurso durante estos 25 años, desde sus inicios. Moncho Tasende y Elena Caamaño recogieron una placa por su colaboración desde principios del festival. 

En la categoría de Educación Infantil y Primaria, el primer premio fue para Os Cristinatreiros, del CEIP A Cristina de Carballo (de 3º, 4º e 6º de EP), con la obra 'Contos fóra de conto'; el segundo premio fue para Samaritas e Samaritos, del CPI Cabo da Area de Laxe (de 4º de EP), con la obra 'Memorias dun neno labrego en Ceuta' ; y el tercer premio fue para A Cuarta Revolta, del CPI As Revoltas (de 4º de EP), con la obra 'O caso do pronome átono'.

En la categoría de Educación Secundaria el primer lo consiguió Revoltoxos, del CPI As Revoltas de Cabana (4º da ESO), con la obra 'Resurrección artificial'; el segundo fue para Nenos do futuro, del IES Eduardo Pondal de Ponteceso (2º da ESO), con la obra 'Memorias dun neno cibernético'; y el tercero, Rebolondas, del IES Isidro Parga Pondal de Carballo (2º da ESO), con la obra 'Unha nova ollada'.

La librería Brañas fue premiada por su colaboración en el festival
La librería Brañas fue premiada por su colaboración en el festival
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