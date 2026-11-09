Las familias del CEIP Bergantiños exigen la ampliación del comedor

Presentación de la solicitud de ampliación del comedor del colegio Bergantiños de Carballo Mar Casal

Las familias afectadas por la falta de plazas en el comedor del CEIP Bergantiños de Carballo presentaron este lunes en el registro del Fórum, una solicitud formal dirigida a la Consellería de Educación para reclamar que estudie soluciones estructurales que permitan ampliar la capacidad de las instalaciones.

Los afectados señalan que el colegio cuenta con una comunidad educativa de aproximadamente 600 alumnos y dispone de un comedor con capacidad para 150 usuarios, distribuidos en dos turnos de 75. Sin embargo, este curso se presentaron alrededor de 190 solicitudes, lo que ha provocado que unas cuarenta familias no hayan podido acceder al servicio.

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Los afectados consideran que esta situación dificulta especialmente la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que reclaman una respuesta que vaya más allá de las soluciones provisionales. Según explican, una de las principales dificultades para incrementar las plazas es la capacidad física del espacio destinado al comedor, que actualmente no permitiría atender a más escolares en cada turno.

No obstante, los padres sostienen que esta limitación debe servir para estudiar posibles intervenciones en el centro y no para descartar cualquier ampliación. “A existencia dunha limitación física do comedor non debe constituír o final da análise do problema, senón precisamente o punto de partida para estudar as actuacións necesarias”, manifiestan, y reclaman a la Xunta que examine las posibilidades de reforma, redistribución o adecuación de las instalaciones.

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Entre las medidas solicitadas figura una evaluación técnica del comedor que permita conocer su capacidad máxima autorizada y los criterios de superficie, seguridad, evacuación y accesibilidad que condicionan el número de usuarios. También plantean estudiar la habilitación de otros espacios del colegio, siempre que se cumplan las exigencias normativas y se garantice el funcionamiento de las actividades educativas. Los padres insisten en que su reclamación no pretende cuestionar los criterios de adjudicación de las plazas existentes, sino conseguir que el servicio pueda responder a la demanda.

Así, las familias solicitan a Educación una propuesta de actuación a medio y largo plazo, acompañada de información sobre las medidas previstas y sus plazos de ejecución. Su objetivo es evitar que cada inicio de curso vuelva a producirse una lista de espera por la insuficiencia de las instalaciones.