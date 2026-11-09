Más de un centenar de personas "remocea" con los arreglos florales en Carballo

Arreglos florales en Bértoa CC

El Concello de Carballo pone en marcha su programa Remocea con los primeros obradoiros de arreglos florales. En este primer turno participarán un total de 116 persoas de Bértoa, Carballo, Goiáns, Razo, Oza, Cances, Entrecruces y Verdillo. La iniciativa combina aprendizaje de técnicas creativas con la oportunidad de compartir tiempo y fortalecer las relaciones sociales.

El alcalde, Daniel Pérez, visitó este lunes los primeros cursos para saludar a las personas participantes y conocer el desarrollo de las sesiones. Por la mañana estuvo en Bértoa acompañado por la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, y por la tarde visitó el de Carballo, junto a la concelleira de Terceira Idade, Mar Eirís.

Los talleres de arreglos florales forman parte de las propuestas lúdico-formativas de Remocea, que en este curso apuesta por actividades específicas impartidas por profesionales de cada especialidad. Además, el Concello apuesta por llevar las propuestas a todos los lugares, de ahí la distribución en ocho parroquias. Tras el primer turno, después de Navidad habrá nuevos grupos en las parroquias de Carballo, Noicela, Rebordelos, Sofán y Ardaña.

Remocea recibió en este curso 1.907 solicitudes para las distintas actividades, una cifra que refleja el fuerte interés por la oferta municipal, y que incluye a personas anotadas en más de una propuesta. El programa reúne ejercicio físico, estimulación cognitiva, formación digital, bienestar personal y obradoiros creativos y prácticos.

Desde el Concello recuerdan que la incorporación de las actividades es gradual y que se organizarán distintos grupos a lo largo del curso, en función de la programación y duración de cada propuesta.