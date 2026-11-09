Vieiro ayuda a gestionar emociones como el enfado y la tristeza

La presidenta de Vieiro, Fina Rey, a la derecha, y María Pilar Mata, secretaria AV

La asociación Vieiro lleva a cabo el programa Empecemos en diferentes colegios de la comarca de Bergantiños, que ayuda a gestionar emociones como el enfado o la tristeza entre los más pequeños. "Aprender a reconocer lo que sentimos, poner nombre a las emociones y descubrir cómo podemos gestionarlas son habilidades que también se educan", es el principal objetivo de la iniciativa, dirigida al alumnado de 1º y 2º de Primaria.

Este programa parte de la idea principal de que adquirir herramientas para comprender las propias emociones y las de los demás "contribuye al bienestar personal, mejora las relaciones sociales y ayuda a construir factores de protección frente a futuras conductas de riesgo".

A través de cuentos, juegos y propuestas participativas adaptadas a su edad, los niños y niñas tienen la oportunidad de explorar diferentes situaciones emocionales, compartir experiencias y descubrir que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera. Un aprendizaje que favorece la empatía, el respeto y la convivencia dentro del aula, tal como indican desde Vieiro.

La propuesta se desarrolla a lo largo de cinco sesiones semanales de 55 minutos. Cada encuentro gira en torno a una emoción básica, alegría, tristeza, miedo, enfado y asco, que se convierte en el punto de partida para trabajar su identificación, expresión y gestión.

Los cuentos actúan como hilo conductor de las actividades, facilitando que el alumnado pueda reconocer las emociones en los personajes, relacionarlas con sus propias vivencias y reflexionar sobre distintas maneras de afrontarlas.

Desde Vieiro apuestan por acercar la promoción de la salud emocional a las primeras etapas educativas, entendiendo que aprender a conocerse, expresar lo que sentimos y relacionarnos de forma saludable son aprendizajes que deben comenzar a construirse desde la infancia. La entidad agradece la colaboración de los centros educativos para llevarla a cabo.