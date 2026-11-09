Vimianzo promueve un programa de educación sexual en el IES Terra de Soneira

Presentación del taller en el IES Terra de Soneira CV

El alumnado de 3º y 4º de ESO del instituto Terra de Soneira de Vimianzo participó en la primera sesión de un programa de educación sexual integral promovido y financiado por el Concello vimiancés, que fue impartido por Noelia EdusoSex.

La iniciativa pretende acercar a los jóvenes información y herramientas para vivir la sexualidad de manera libre, consciente, responsable y respetuosa, favoreciendo la igualdad y la construcción de relaciones afectivas saludables.

Durante esta primera sesión se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la adolescencia, como el conocimiento propio cuerpo, la diversidad corporal, los mitos alrededor de la sexualidad, la influencia de las redes sociales, la pornografía y la manosfera. El alumnado pudo resolver dudas, contrastar información y desarrollar una mirada crítica ante estos contenidos, tal como explican desde el Concello.

El programa consta de tres sesiones y tendrá continuidad los días 1 de febrero y 15 de marzo de 2027, dando así continuidad al trabajo iniciado en esta primera jornada. Desde el Concello de Vimianzo quieren reafirmar el compromiso con la educación, la igualdad y el bienestar de los jóvenes, apoyando propuestas que contribuyan a su formación integral y les permitan tomar decisiones "libres, responsables e informadas". El Concello agradece la implicación del centro educativo.