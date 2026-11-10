Axober organiza una jornada sobre verdades y mitos de las sociedades holding

La actividad sigue a la celebrada hace pocas fechas y cuyo contenido giró alrededor de los riesgos laborales Mar Casal

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) proseguirá el martes 24 de noviembre con su ciclo 'Café con Axober' a través de una nueva sesión que girará en torno a las sociedades holding y a su papel como herramientas de organización, planificación y crecimiento empresarial.

Bajo el título 'Sociedades Holding: verdades y mitos', la jornada se desarrollará entre las 10:30 y las 11:30 horas en las oficinas de la entidad, situadas en calle Barcelona, número 20, en Carballo. La sesión permitirá conocer las posibilidades que ofrecen las sociedades holding para organizar grupos de empresas familiares, así como para reorganizar actividades empresariales ya existentes y canalizar la creación de nuevos negocios.

Se abordarán también las oportunidades que estas estructuras pueden ofrecer para consolidar proyectos, favorecer el crecimiento, diversificar actividades y mejorar aspectos como la financiación, la imagen y el posicionamiento empresarial.

También se analizarán las ventajas e inconvenientes de las estructuras holding, con el objetivo de aclarar dudas y desmontar algunos de los mitos que existen en torno a esta fórmula societaria. La jornada prestará especial atención a las implicaciones fiscales, incluyendo cuestiones como el régimen de consolidación fiscal, el aprovechamiento de créditos fiscales a nivel consolidado, la reserva de capitalización, las bases imponibles negativas, las deducciones y los posibles beneficios en materia de patrimonio y sucesiones.

Para abordar todas esas cuestiones se contará con la participación de Arturo Suárez, de Asesoría Cervantes, y Tania Álvarez, de Grant Thornton, que aportarán su experiencia y conocimientos en la materia.

La asistencia es totalmente gratuita y las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la página web de Axober: https://axober.org/axenda/xornada-sociedades holding/

La actividad cuenta con la colaboración de las firmas Asesoría Cervantes y Gran Thornton, así como de la Diputación de A Coruña.