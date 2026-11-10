La comisión de fiestas de A Milagrosa ultima los preparativos para el magosto del sábado

Castañas en el primer magosto da Milagrosa, en Carballo Raúl López Molina

La comisión de fiestas del barrio carballés de A Milagrosa programa para el próximo sábado día 14 de noviembre la segunda edición de su fiesta del magosto, a la que invita a acudir a todos los vecinos. La cita va a tener lugar en el local social de Arrabaldes, a partir de las 18.30 horas.

Además de las típicas castañas propias de la estación otoñal, los asistentes podrán degustar chorizos a la parrilla con pan y todo ello regado con buen vino y de manera totalmente gratuita. Para que la fiesta sea completa se contará con animación musical, además de instalarse una carpa en previsión de que el tiempo no acompañe.

Después de la gran aceptación que tuvo el magosto del pasado año, los integrantes de la ACD Milagrosa quieren darle continuidad a la iniciativa y agradecer así al vecindario su colaboración, sin la que sería imposible organizar los festejos de en honor a la patrona del barrio, la Virgen de la Milagrosa.