La inflación obliga a Carballo a ajustar al máximo los pliegos de las obras para encontrar licitadores

Calle Túnel de Carballo (1) Mar Casal

La subida de los precios de los materiales de construcción está condicionando la ejecución de las obras municipales en Carballo. El Concello se ve obligado a ajustar cada vez más los presupuestos y las partidas de sus proyectos para conseguir empresas dispuestas a ejecutarlos, después de que varias licitaciones hayan quedado desiertas. El problema no solo complica la planificación de las actuaciones, sino que también amenaza los plazos de aquellas financiadas con fondos europeos, que deben estar terminadas dentro de los períodos establecidos para justificar las ayudas.

El alcalde, Daniel Pérez, reconoce que la volatilidad del mercado ha convertido la elaboración de los pliegos en una tarea especialmente compleja. Las bases de precios que se utilizan como referencia pueden quedar desactualizadas en poco tiempo, hasta el punto de que los importes calculados uno o dos años antes ya no resultan atractivos para las constructoras. “Temos uns números, hai unha base de datos de números que son os de hai un ano ou dous, pero é que eses números non valen para agora”, explica el regidor, que advierte de que las empresas prefieren no concurrir a contratos que puedan comprometer su rentabilidad.

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Esta situación ya ha tenido consecuencias en algunas de las principales actuaciones urbanísticas del municipio. La reforma de la Praza do Concello y la humanización de las calles Cervantes y Gran Vía tuvo que licitarse dos veces después de que la primera convocatoria quedase desierta. El mismo problema se produjo con la reforma de la primera planta del mercado municipal. En ambos casos, tras revisar los presupuestos y repetir los procedimientos, únicamente se presentó una única oferta.

Temos uns números, hai unha base de datos de números que son os de hai un ano ou dous, pero é que eses números non valen para agora Daniel Pérez

La falta de competencia entre empresas tiene otra consecuencia para las arcas municipales: prácticamente desaparece el margen de ahorro que tradicionalmente podían proporcionar las bajas económicas de los licitadores. El ejemplo más reciente es la reforma del mercado, cuya propuesta de adjudicación ha recaído en la UTE formada por Anllar Mantenimientos y Construcciones SL y Tarrío y Suárez SL, por un importe de 661.388 euros. La oferta representa una rebaja de apenas 4.000 euros respecto al presupuesto base del concurso, una diferencia mínima que refleja el escaso margen con el que están concurriendo las constructoras. El Concello afronta ahora una situación similar con la humanización de las calles Túnel y Cesteiro, que también se encuentra en su segunda licitación.

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Para evitar nuevos procedimientos desiertos, el gobierno local intenta trabajar con valoraciones económicas lo más próximas posible a los precios reales del mercado, casi en tiempo real. Esto exige revisar las partidas y mantener un contacto directo que permita conocer cuánto cuestan en cada momento los materiales y los distintos trabajos de construcción. “Intentamos sobre todo ter os prezos máis actualizados posible. E iso require contacto directo para saber como son os prezos”, señala Pérez.

Aun así, el alcalde admite que resulta imposible anticipar con exactitud determinadas subidas. Como ejemplo menciona el hormigón, cuyo precio se prevé que aumente a finales de año, aunque todavía se desconoce en qué proporción. Esta incertidumbre obliga a buscar un equilibrio entre actualizar los presupuestos para hacerlos atractivos y evitar que el Concello asuma costes excesivos. Un cálculo demasiado ajustado puede dejar el concurso sin ofertas, mientras que elevar las partidas por encima de lo necesario encarecería la inversión municipal.

Esfuerzo de contratación

Pérez destaca el esfuerzo que está realizando el departamento municipal de contratación para acortar los plazos. En el caso de la Praza do Concello, asegura que los técnicos consiguieron preparar la nueva licitación en un tiempo que estima inferior a tres semanas. “Aí hai detrás un traballo moi importante de contratación”, señala el alcalde, que atribuye a la rapidez del personal municipal la posibilidad de reducir las consecuencias del primer procedimiento fallido.

El escenario también obliga a prestar especial atención a las próximas inversiones de mayor envergadura. Entre ellas figura el futuro edificio de entidades sociales, una actuación de 7,8 millones de euros financiado por la Fundación Amancio Ortega. Pérez considera que las características de este proyecto, con un presupuesto elaborado para unas calidades elevadas y el respaldo económico de la fundación, pueden favorecer el interés de las constructoras.

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“Son moitos cartos, pero tamén é verdade que está a Fundación Amancio Ortega por atrás. As empresas mírano doutra maneira”, apunta el regidor, que se muestra confiado en que esta actuación no encuentre las mismas dificultades que otros contratos municipales.