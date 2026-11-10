La soprano Soledad Vidal ofrece un recital de canción gallega este viernes en el Pazo da Cultura de Carballo

El auditorio del Pazo de Carballo durante un espectáculo del FIOT Raúl López

El recital de canción gallega que el próximo viernes 13 de noviembre ofrecerá la soprano Soledad Vidal es uno de los tres eventos destacados que va a acoger esta semana el Pazo da Culura de Carballo. La presentación al público carballés de 'Cantares Atlánticos' comenzará a las 21.00 horas y será muy especial para la propia intérprete, toda vez que fue alumna del Conservatorio de Música carballés durante los años 90.

Soledad Vidal compartirá escenario con el pianista Aurelio Viribay. El dúo cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación de canciones de cámara en lengua gallega. El espectáculo combina la interpretación musical con la proyección audiovisual y propone un viaje que transcurre desde las cantigas medievales hasta composiciones de autores contemporáneos.

El repertorio parte exclusivamente de la poesía gallega y reúne piezas inspiradas en la tradición popular y en textos de figuras como Rosalía de Castro o Castelao. A través de canciones como María Soliña, Lela o Desterro, el recital traza un recorrido por historias de mujeres, despedidas, exilio y morriña, con la música como hilo conductor. La propuesta finaliza con una invitación colectiva a cantar.

El concierto patrocinado por la Concellaría de Igualdade con motivo de 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género, se convierte en un poderoso homenaje a la lucha, a la resiliencia y a la dignidad de las mujeres gallegas frente a las diversas formas de violencia y opresión machista a lo largo de la historia. Un mensaje fundamental para este 25N: reconocer el dolor del pasado para reparar, sanar y avanzar hacia un futuro libre de violencias machistas.

Más de 90 años de creatividad

La programación cultural de esta semana en la capital de Bergantiños arranca el jueves 12 de noviembre con la proyección de 'Mary Quintero. Máis de 90 anos de creatividade', en el auditorio del Pazo da Cultura (20.00 horas).

El documental, de 50 minutos, dirigido y escrito por María Ojea González, recorre la trayectoria de una de las grandes fotógrafas y retratistas de estudio, que inició su carrera con solo 15 años. A través de sus imágenes y de los testimonios de personas que conocieron su trabajo, la pieza muestra la evolución de su obra, desde la fotografía en blanco y negro hasta el color y la era digital, así como su faceta de pintora y creadora de fotopinturas y collages.

La película también aborda los cambios sociales que vivió a lo largo de más de nueve décadas y la recuperación de su archivo, formado por más de 700.000 imágenes. La proyección está organizada por la Deputación da Coruña y la Concellaría de Cultura.

Traje gallego

La semana se completa el sábado 14 de noviembre con la segunda edición de las jornadas 'Vivan lasas do meu lugar', que este año se desarrollan bajo el título 'Vestir a memoria'. El encuentro, que tendrá lugar en el Pazo da Cultura de 11.00 la 13.00 y de 16.30 la 20.00 horas, estará dedicado a la historia, a los usos y al valor patrimonial del vestuario tradicional gallego.