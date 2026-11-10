Una treintena de investigadores se reunirán en Carballo para aprender a divulgar ciencia

Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos Cedida

Una treintena de investigadores ya se han inscrito en la jornada de formación en comunicación científica que se celebrará el próximo 29 de diciembre en el Fórum Carballo. El número de participantes podría aumentar, puesto que el plazo de inscripción continúa abierto a través de la página web municipal, carballo.gal. La convocatoria está dirigida tanto a investigadores vinculados con Carballo como a profesionales de universidades y centros de investigación interesados en adquirir herramientas prácticas de comunicación.

La formación contará con la participación de Luis Fraga, Manuel Rey y Yeray Folgar, que abordarán distintos aspectos de la divulgación científica. El objetivo es que los asistentes aprendan a trasladar conceptos y resultados complejos a un lenguaje comprensible sin perder precisión, así como a desenvolverse ante entrevistas y otras intervenciones públicas.

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La jornada comenzará a las 10.00 horas y, diez minutos después, Luis Fraga dirigirá una primera sesión práctica basada en simulaciones de situaciones reales con los medios de comunicación. Los participantes podrán ensayar entrevistas y trabajar las técnicas necesarias para transmitir sus mensajes con claridad y seguridad.

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A las 10.40 horas, Manuel Rey impartirá la sesión ‘Claves para comunicar ciencia’, centrada en la adaptación del lenguaje científico a públicos no especializados. Tras una pausa, a las 11.50 horas, Yeray Folgar abordará la divulgación en redes sociales, desde los primeros pasos para compartir contenidos hasta la creación de comunidades y las implicaciones de la exposición pública.

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Luis Fraga regresará a las 12.40 horas con una segunda intervención dedicada específicamente a cómo presentar una investigación ante los medios de comunicación. El cierre está previsto para las 13.00 horas y la finalización de la actividad, diez minutos después.

Esta formación forma parte del proyecto TALK0, financiado mediante las acciones Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea. La jornada se plantea también como una oportunidad para que los investigadores establezcan contactos, intercambien experiencias y mejoren sus competencias de comunicación. Las personas interesadas todavía pueden formalizar su inscripción en la web municipal.