Víctimas de estafa al duplicarse su tarjeta SIM confirman la petición de préstamos a su nombre para obtener dinero 

Imagen de la Audiencia Provincial de A Coruña EC

Testigos que han prestado declaración en un juicio por estafa con fraudes bancarios, y con víctimas en distintas localidades españolas, han ratificado que los autores pidieron préstamos en su nombre, en algún caso de 20.000 euros, para comprar un coche.

En la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha comenzado este martes el juicio contra seis acusados, cinco hombres y una mujer, para el que se ha fijado también los días 11 y 12 de noviembre, con continuación el día 17 y previsión de que los acusados ofrezcan su testimonio al término de las distintas declaraciones.

En su escrito, Fiscalía sostiene que durante el año 2020 uno de los acusados, que utilizaba distintos domicilios, desde Culleredo, Oleiros o Camariñas, actuó de forma coordinada con los otros procesados --y otras personas que no pudieron ser identificadas, aunque al menos uno que actuaba desde Brasil-- con intención de lograr dinero a través del método conocido como 'SIM swapping'. Eso tras obtener de víctimas con residencia en diversas partes del territorio nacional los datos necesarios para operar con la banca online.

Después elaboraban documentación ficticia, en concreto denuncia de sustracción/extravío del DNI y una copia en color del mismo con los datos de la víctima pero la fotografía de la persona a la que encargaban la gestión o similar por sus características físicas.

Metodología

Con la misma, haciéndose pasar por el titular verdadero, conseguían en tiendas de telefonía un duplicado de la tarjeta SIM que, tras activarlo, introducían en terminales móviles recibiendo las claves de autenticación que les permitían realizar operaciones bancarias online. De este modo, señala el Ministerio Público, conseguían el numerario existente en dichas cuentas, en la mayor parte de los casos correspondientes a préstamos bancarios que ellos mismos solicitaban con los datos de los perjudicados.

Luego se ingresaban en las cuentas de las víctimas que, junto con el saldo ya existente en las mismas, se transferían a cuentas de colaboradores que recibían los fondos y les daban el destino según las instrucciones recibidas de las personas que controlaban la trama. Todos los integrantes recibían un porcentaje del dinero así conseguido en proporción a su participación.

Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de integración en organización criminal, otro de falsedad en documento público en concurso con un delito de estafa, además de otro de blanqueo de capitales, con solicitud de penas que van desde el año hasta los cuatro años de cárcel. Por su parte, las defensas solicitan, inicialmente, la absolución.

En sus declaraciones, testigos de distintas localidades, desde Sevilla, Valencia o Barcelona, han confirmado que detectaron que sus móviles no funcionaban y que después descubrieron que se había duplicado, en su nombre, la tarjeta SIM. Al tiempo, recibieron mensajes con solicitud de préstamos y con cargos en sus cuentas que, finalmente, fueron abonados por la entidad bancaria tras tener constancia de lo sucedido, han precisado.

El duplicado de tarjetas se hizo en zonas del área de A Coruña, como Culleredo o Carballo, donde, según la Fiscalía, estaba la "matriz" de este núcleo de personas dedicadas a la estafa, así como en otras ciudades como Valladolid.

"Llegaban mensajes de que había pedido un préstamo", ha explicado uno de los testigos en línea con lo expuesto por otros que han indicado que se llegaron a comprar un coche a su nombre, tras tener acceso a sus datos como el DNI. "Pidieron a su nombre un préstamo de 20.000 euros e hicieron transferencias", ha explicado otra en relación a lo sucedido. La hija de un acusado ha admitido que acompañó a la mujer acusada a pedir un duplicado de tarjeta SIM en una tienda de telefonía de Carballo, pero sostuvo que no la conocía y que tampoco sabía que su padre se dedicaba a la presunta estafa que se le imputa.