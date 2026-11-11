Carballo acoge este viernes un encuentro para compartir experiencias sobre el acogimiento familiar

Cartel promocional de la cita de este viernes Cedida

El Pazo da Cultura de Carballo acogerá este viernes (18.00 horas) un encuentro dedicado al acogimiento familiar, organizado por la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) con la colaboración del Concello de Carballo y de la Diputación de A Coruña.

Bajo el lema El acogimiento es... compartir, la iniciativa pretende ofrecer un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias en torno al acogimiento familiar, una medida de protección que permite que niños, niñas y adolescentes "que no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen crezcan en un entorno familiar seguro y afectivo, según explican.

La actividad también busca contribuir a dar visibilidad al acogimiento familiar, sensibilizar a la sociedad sobre su importancia y favorecer el conocimiento de esta realidad entre la ciudadanía.

El acogimiento familiar constituye una alternativa a la atención residencial para menores que precisan una medida de protección. A través de esta fórmula, las familias acogedoras ofrecen cuidados, estabilidad y acompañamiento durante el tiempo que resulte necesario, atendiendo siempre al interés superior de los niños y niñas.

Para facilitar la participación, la organización ofrecerá un servicio de conciliación durante el encuentro. Para obtener más información pueden ponerse en contacto con Acougo a través del teléfono 622 672 188 o del correo electrónico info@acougo.gal.