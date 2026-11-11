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Carballo

Cáritas de Bergantiños pone en marcha su campaña navideña con la apertura de la carpa en Carballo

Abrirá en el atrio de la iglesia el domingo 15 de noviembre hasta el día 18 de diciembre 

Diana Bergara
11/11/2026 21:46
Inauguración de la carpa de Cáritas el pasado año
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Cáritas Interparroquial de Bergantiños pone en marcha su campaña de Navidad con la inauguración de la tradicional carpa en el atrio de la iglesia San Xoán Bautista, que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre, a las 12:30 horas. Este año la campaña navideña lleva por lema "Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Pero da siempre". 

Con esta iniciativa dará también comienzo la Operación Kilo Litro y Operación Euro, por lo que se recogerán alimentos no perecederos, productos básicos de higiene y limpieza, así como aportaciones económicas destinadas a reforzar los programas de ayuda de Cáritas.

La carpa permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 12:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Allí también está en marcha el rastrillo solidario, se podrán adquirir productos de la huerta de Sísamo y lotería de Navidad. 

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