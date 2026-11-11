La Costa da Morte sale a la calle en Carballo y Cee, con un seguimiento muy desigual de la huelga

Concentración en Carballo en el 11N Mar Casal

La Costa da Morte salió a la calle este miércoles en las movilizaciones de Carballo y Cee, convocadas por la CIG en la jornada de huelga general. Cientos de personas se concentraron en las dos localidades para demandar mejores salarios, una vivienda digna o un control de los precios, que no dejan de subir en todos los sectores, con los alimentos y los combustibles a la cabeza.

En la Praza do Concello de Carballo el sindicato convocante calificó de "histórica" esta movilización, destacando que la huelga general es el "único camiño" para defender los derechos de todos los trabajadores, jóvenes y pensionistas, que no pueden soportar la escalada de precios, mientras que los sueldos permanecen estancados.

Además de defender sus diferentes medidas, que pasan por la intervención pública de sectores estratégicos, la congelación de alquileres e hipotecas, el tope de los precios o la subida del salario mínimo, coincidiendo con esta jornada de huelga general, desde la CIG insistieron en que continuarán con la defensa de los derechos de todos los trabajadores. "Desde a CIG sabemos que por moi exitosa que sexa esta xornada, as nosas esixencias seguirán vixentes mañá e tamén o 30 de novembro", subrayaron.

En la concentración de Carballo había mucha gente joven y diferentes pancartas con las reivindicaciones de las residencias de la tercera edad, del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) o de la educación pública, entre otras. Entre los asistentes también se encontraba el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y otros representantes del BNG de toda la comarca.

Concentración en Cee este miércoles CRISTIAN_TRILLO

En Cee también estuvo muy concurrida la movilización de este 11N, con una concentración en la Praza 8 de Marzo y un recorrido por las calles de la localidad, con pancartas similares que en la capital de Bergantiños, destacando la de trabajadores de Xeal, del SAF, del colectivo de pensionistas, del BNG y de la propia CIG, entre otras.

En lo que se refiere a la jornada de huelga en la Costa da Morte, su seguimiento fue muy desigual en toda la comarca. En líneas generales, la actividad se desarrolló con normalidad, con apenas presencia de piquetes informativos. En el comercio local el seguimiento también varió entre entre los diferentes concellos y sectores, con poca repercusión en general.

En Carballo la actividad se desarrolló con aparente normalidad, con actividad en el mercado de abastos (excepto en las pescaderías, también afectadas por el mal tiempo), en los supermercados y en los establecimientos más pequeños, donde algunos tenían cerradas sus puertas.

En el polígono industrial de Bértoa, en el municipio carballés, la actividad también se llevó a cabo con normalidad, con un seguimiento aproximado del del 50%.

Vista de las instalaciones de Celsa, en Lendo (A Laracha) este miércoles IG

En el parque industrial de A Laracha hubo piquetes informativos la noche del martes, y este miércoles no se produjeron incidentes durante la jornada de huelga. En empresas grandes como Celsa funcionaron los servicios mínimos.

En Cerceda el seguimiento de la huelga fue mayor en el polígono industrial, con un paro de más del 60%, aunque en el comercio local apenas tuvo repercusión. En Cee, el paro también afectó a empresas como Xeal y los establecimientos locales siguieron la misma línea que en otros concellos, con un seguimiento menor. También se notó su impacto en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira, a pesar de que los sindicatos denunciaron unos servicios mínimos abusivos.

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Donde fue más visible el impacto de la huelga fue en las carreteras de la comarca, al apreciarse una menor circulación en la AC-552, la autovía y la AG-55.

A primeras horas de la mañana hubo una concentración delante de la biblioteca municipal de A Laracha, donde una treintena de personas cantaron consignas a favor de la vivienda, "un derecho gobierne quien gobierne", así como en defensa de la sanidad y la educación. El acto, de la plataforma Stop Biogás A Laracha, comenzó con piquetes informativos delante del instituto a la hora de entrada y continuó con la concentración delante de la biblioteca "apoyando la enseñanza pública y de calidad".

"La crisis de la vivienda no es la única estructura que nos echa del territorio", apunta la entidad, poniendo el foco en "los macroproyectos extractivistas que defienden el capital ante la vida de las personas que ponen el cuerpo en el rural, también".

En los centros escolares de la comarca el paro también afectó de forma irregular, con menos seguimiento en los colegios que en los institutos. En los centros de Secundaria, la huelga fue secundada por más docentes y alumnado, mientras que en algunos centros de Infantil y Primaria fue casi testimonial.