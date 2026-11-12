Action abre este jueves su nueva tienda en Carballo

Interior de la nueva tienda de Action en Carballo Cedida

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, abre hoy un nuevo establecimiento en Carballo´, con una selección de 6.000 productos "de buena calidad y cada vez más sostenibles", según informa compañía.

La nueva tienda, situada en A Revolta, cuenta con una superficie de unos 799 metros cuadrados y una plantilla de trece empleados. El establecimiento abre de lunes a sábado en horario de 9.00 a 21.00.

La tiende ofrece "al precio más bajo" 14 categorías de productos, desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación. Además, Action introduce 150 productos nuevos cada semana, lo que garantiza un surtido relevante que responde a necesidades y preferencias variadas. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros.

«Estamos muy contentos de abrir esta nueva tienda en Carballo, cuatro años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro», dice Francisco Nuñez Aparicio, general manager de Action España.

La empresa destaca su continua inversión en la calidad y sostenibilidad de sus productos, así como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones mediante iniciativas como la eliminación de las conexiones de gas de sus tiendas y la reducción del uso en todas ellas de iluminación LED.

"Mantenemos normas claras sobre proveedores y abastecimiento. Los productos se mejoran reduciendo su huella de carbono y aumentando su circularidad", señala la empresa, que pone como ejemplo todos los productos de algodón de la marca Action y de marca blanca, que se obtienen de forma sostenible: el 99% en el marco del programa Better Cotton y el 1% restante como algodón orgánico. "El 100% de la madera utilizada en nuestros productos procede de bosques gestionados de forma sostenible, ya sea en el marco del FSC® o del PEFC. Todo el cacao utilizado en los productos de la marca Action es de Comercio Justo desde 2022", añade.

Action recibe cada semana a más de 22 millones de clientes en más de 3.400 tiendas, repartidas entre 16 países europeos.