Arde una furgoneta en la calle Buxos de Carballo

Los bomberos extinguiendo el fuego en el vehículo afectado Bomberos

Un incendio en un vehículo movilizó en la mañana de este jueves a los servicios de emergencias de Carballo. El percance tuvo lugar poco antes de las once de la mañana en la calle Buxos, a la altura del número 13.

El fuego se produjo en una furgoneta, que quedó completamente quemada. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, ya que el conductor pudo salir cuando el vehículo comenzó a arder.

Al lugar acudieron los bomberos del parque de Carballo, con una dotación compuesta por un cabo y dos bomberos, así como la Policía Local.

Los bomberos extinguieron las llamas empleando unos 800 litros de agua. El operativo concluyó a las 11.31 horas.