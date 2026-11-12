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Carballo

Arde una furgoneta en la calle Buxos de Carballo

El fuego calcinó por completo el vehículo y los bomberos emplearon 800 litros de agua en las labores de extinción

Redacción CarballoCarballo
12/11/2026 16:12
IMIN 01-2026-0223-02
Los bomberos extinguiendo el fuego en el vehículo afectado
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Un incendio en un vehículo movilizó en la mañana de este jueves a los servicios de emergencias de Carballo. El percance tuvo lugar poco antes de las once de la mañana en la calle Buxos, a la altura del número 13.

El fuego se produjo en una furgoneta, que quedó completamente quemada. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, ya que el conductor pudo salir cuando el vehículo comenzó a arder.

Al lugar acudieron los bomberos del parque de Carballo, con una dotación compuesta por un cabo y dos bomberos, así como la Policía Local. 

Los bomberos extinguieron las llamas empleando unos 800 litros de agua. El operativo concluyó a las 11.31 horas. 

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