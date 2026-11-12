Encuentro informativo en Carballo sobre los viveros 'Feito co mar'

Imagen de un encuentro organizado por el Galp Costa da Morte en Camariñas Cedida

El Fórum Carballo acogerá un encuentro informativo del GALP Costa da Morte para presentar los viveros formativos del proyecto 'Feito co mar', que se celebrará en el próximo año. La cita será el jueves 19 de noviembre a partir de las 12.30 horas.

'Feito co Mar' es un proyecto para fomentar el emprendimiento a través de la transformación del producto pesquero mediante elaboraciones de pescados y mariscos como conservas, salados, ahumados, adobados, disecados, patés y platos elaborados, poniendo el foco especialmente en prácticas artesanales.

Los viveros cuentan con dos programas formativos, uno de iniciación y otro de profesionalización, que se celebrarán en 2027. Los dos estarán orientados al aprendizaje práctico, a la experimentación y al acompañamiento de proyectos de emprendimiento e e innovación. Todos los detalles se conocerán la próxima semana en el encuentro en Carballo.