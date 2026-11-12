Rodrigo Costoya, Pablo Rañales, Pedro Feijoo y Pedro Simón, nuevas citas en la librería Clarión de Carballo

Rodrigo Costoya presentará su libro este viernes en Clarión IG

La librería Clarión de Carballo continúa con sus citas literarias durante este mes de noviembre, que llega cargado de actividad. La primera será este viernes 13 con la presentación del libro 'Portosanto', de Rodrigo Costoya, a las 19.00 horas. En el acto también se darán a conocer de primera mano los nuevos estudios de ADN que certificarían el origen gallego de Cristóbal Colón, tal como defiende el autor.

La siguiente cita será el viernes 20 de noviembre, a la misma hora, con la presentación del libro 'Espigas Queimadas', de Pablo Rañales, una novela de terror psicológico que nos acercará a los bucles de la sociedad actual, las prisas, el deterioro de las relaciones, con un marco incomparable como es Piornedo.

El 25 de noviembre Pedro Feijoo volverá a Carballo para presentar su nueva novela, 'A Boa Morte' y 'La buena muerte', en su edición en castellano. El autor estará acompañado de su editor y director de Xerais, Fran Alonso.

Los encuentros literarios finalizarán en el mes de diciembre, aunque volverán después de las vacaciones de Navidad, con la presencia del autor madrileño Pedro Simón, que presentará su última novela, 'Lo inesperado' el día 9. Antes, a las 18.00 horas, se reunirá con un club de lectura, con las plazas ya agotadas.

La presentación de la novela será a las 19.30 horas, abierta a todo el mundo hasta completar aforo. "Actividades como esta, ou a de Alejandro Palomas hai unhas semanas, dannos pulo para seguir crendo que Carballo pode ser escenario de actividades que hai un tempo so tiñan cabida nas grandes cidades ou en grandes librarías", subrayan desde la librería Clarión, muy satisfechos con la buena acogida de estas propuestas.