Siguen los domingos de baile en Carballo con música en directo 

Un domingo de baile en el mercado de Carballo Raúl López Molina

Los domingos de baile continúan este mes de noviembre en Carballo, con sesiones muy animadas. La música en directo invita a sacar a bailar y aparcar las penas para disfrutar de una tarde entre amigos, pareja o conocidos.

El domingo 15 de noviembre la jornada estará amenizada por el dúo Marineda, seguirá el día 22 con Mar de Caión, y culminará este mes otoñal Martín Carrión el 29 de noviembre. Las tardes festivas comienzan a las 18.00 horas en el mercado municipal y como es habitual, se prolongan hasta las 21.00 horas.