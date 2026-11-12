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Carballo

Siguen los domingos de baile en Carballo con música en directo 

La programación continúa en estes mes de noviembre, con jornadas muy animadas

Redacción Carballo
12/11/2026 21:02
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo
Un domingo de baile en el mercado de Carballo
Raúl López Molina
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Los domingos de baile continúan este mes de noviembre en Carballo, con sesiones muy animadas. La música en directo invita a sacar a bailar y aparcar las penas para disfrutar de una tarde entre amigos, pareja o conocidos. 

El domingo 15 de noviembre la jornada estará amenizada por el dúo Marineda, seguirá el día 22 con Mar de Caión, y culminará este mes otoñal Martín Carrión el 29 de noviembre. Las tardes festivas comienzan a las 18.00 horas en el mercado municipal y como es habitual, se prolongan hasta las 21.00 horas. 

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