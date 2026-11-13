Carballo comparte experiencias sobre la acogida familiar de menores

Jornada informativa celebrada este viernes Mar Casal

El Pazo da Cultura de Carballo acogió en la tarde de este viernes un encuentro dedicado al acogimiento familiar, organizado por la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) con la colaboración del Concello de Carballo y de la Diputación de A Coruña.

Bajo el lema El acogimiento es... compartir, la iniciativa ha tenido como objetivo ofrecer un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias en torno a la acogida familiar, una medida de protección que permite que niños, niñas y adolescentes "que no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen crezcan en un entorno familiar seguro y afectivo, según explican.

La actividad también busca contribuir a dar visibilidad al acogimiento familiar, sensibilizar a la sociedad sobre su importancia y favorecer el conocimiento de esta realidad entre la ciudadanía.

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