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Carballo

Ciencia, inteligencia artificial y memoria, en el Encontro Médico de Bergantiños 

La cita es este sábado 14 de noviembre en el Pazo da Cultura de Carballo

Diana Bergara
13/11/2026 13:12
Presentación del III Encontro Médico de Bergantiños
Presentación del III Encontro Médico de Bergantiños hace unos días
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Ciencia, medicina, inteligencia artificial y memoria se dan la mano en el III Encontro Médico de Bergantiños que se celebra este sábado 14 de noviembre en Carballo. La cita será en el Pazo da Cultura a partir de las 10.30 horas, cuando está prevista la inauguración oficial. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presidirá el acto de apertura, acompañado de Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de A Coruña Cee; Luciano Vidán Martínez, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña; Daniel Pérez, el alcalde de Carballo; Maica Ures, concejala de Servicios Sociales; y los médicos Alejandro Ávila y Juan Carlos Díaz del Valle, integrantes del comité organizador y promotores del evento. 

Tras el acto inaugural, a las 11.00 horas, está prevista la primera mesa redonda con el título "Medicina e algo máis que medicina". Participarán Blanca García Varela, médica de familia; Lucía Díaz Platas, radiofarmacéutica; Ignacio Iglesias Negreira, cirujano vascular; y Hugette Periscal Martínez, médica de familia. El presentador será Díaz del Valle y el doctor Alfonso Mariño ejercerá de moderador. 

Al terminar habrá una pausa para el café y a las 13.00 horas está prevista una conferencia de la ingeniera informática y profesora en la UDC Verónica Bolón Canedo. Como experta en Inteligencia Artificial (IA) abordará este campo y su aplicación al campo sanitario. 

El Encontro finalizará con un homenaje al médico José Manuel Lado Romero, vinculado familiarmente con Carballo. Lado Romero desarrolló una destacada carrera profesional en el ámbito de la psiquiatría, llegando a dirigir el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Para poner el punto final, los participantes tendrán una comida de confraternidad.

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