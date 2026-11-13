El campamento de Nadal de Carballo ofrece 100 plazas para facilitar la conciliación familiar

Cartel promocional del campamento Cedido

El Concello de Carballo prepara una nueva edición de su campamento infantil de Navidad con una propuesta que sitúa la conciliación familiar en el centro e incorpora el deporte y el cuidado del agua como hilos conductores de las actividades. El AugaCamp de Nadal estará dirigido a alumnos de Infantil y Primaria y contará con 100 plazas.

La iniciativa está organizada por el Concello, coordinada por las Escolas de Balonmán Xiria y la Escola Lubiáns y patrocinada por Gestagua. Esta colaboración permitirá ofrecer una programación que combina actividad física, creatividad y educación ambiental en un ambiente lúdico y participativo.

El campamento se desarrollará en el CEIP Fogar del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, de lunes a viernes excepto festivos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. De este modo, las familias dispondrán de un recurso de conciliación durante las mañanas de las vacaciones escolares, mientras los niños disfrutan de un tiempo de ocio compartido.

La cuota de participación es de 30 euros por todo el campamento (más gastos de gestión), y las inscripciones pueden realizarse desde este viernes hasta el 13 de diciembre, o hasta agotar plazas a través de la plataforma https://app.cluber.es/legacy/clubes/98f16ab9722653805291b6f14b93f35236158941/pagos/6af5bc5ca5a76141750610

Entre las propuestas deportivas figuran sesiones de iniciación al patinaje, al hockey y al balonmano, además de juegos cooperativos, actividades psicomotrices y retos por equipos. El objetivo es favorecer el movimiento y los hábitos saludables, al tiempo que se promueven el compañerismo, la inclusión y el juego limpio.

Una de las principales novedades será la presencia de la educación ambiental a través de actividades dedicadas al agua. El taller O camiño da auga acercará su ciclo a los participantes mediante experimentos sencillos y manualidades, mientras que la actividad Canta auga usas invitará a descubrir cómo ahorrar este recurso en las rutinas diarias. La programación también prevé una visita educativa a instalaciones del ciclo integral del agua, coordinada por Gestagua, para conocer cómo se trata el agua y comprender la importancia de su uso responsable.

Los talleres de adornos de Navidad con materiales reciclados y reutilizables, los juegos populares, las propuestas de animación y una fiesta de clausura completarán el campamento. En la despedida, los niños y niñas recibirán un diploma y su insignia de Guardianes del Agua, como recuerdo de una experiencia que pretende trasladar también a los hogares los hábitos aprendidos.