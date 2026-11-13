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Carballo

El libro 'Coralia e Maruxa' y objetos creativos en la Galería Garabato de Carballo 

La presentación de la obra, acompañada de la exposición, será el 22 de noviembre en las dependencias carballesas 

Diana Bergara
13/11/2026 17:41
Cari Ca con su libro en la Alameda de Santiago
Cari Ca con su libro en la Alameda de Santiago
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La Galería Garabato de Carballo acoge la presentación del libro ilustrado 'Coralia e Maruxa', de Cari Ca, acompañada de una exposición de trabajos de autoedición bajo el lema "Artivismo". La cita será el domingo 22 de noviembre a partir de las 12.00 horas. 

El libro, editado por la Diputación de A Coruña, nace a partir de las  ilustraciones realizadas por la artista para acompañar la canción «Dúas en Punto», compuesta por Rubén Fernández e interpretada por el músico Nico Mateo Nicora. A través de este proyecto, Cari Ca ahonda en la historia de las hermanas Fandiño Ricart, conocidas popularmente como Coralia y Maruxa, dos mujeres que sufrieron la represión franquista.

La publicación pretende contribuir a recuperar y dignificar su memoria, acercándose a su historia real y superando la visión superficial que, con el paso del tiempo, las convirtió en una imagen popular de la Alameda de Santiago de Compostela.

Cari Ca, nacida en A Coruña en 1954 y vecina de Laxe desde 1980, cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años vinculada a la enseñanza, y tras la jubilación inició su formación de grabado en la Escuela de Arte de Lugo.

Además de la presentación, habrá una pequeña exposición de trabajos de autoedición en papel y en pequeño formato. La artista reúne piezas realizadas mediante grabado, dibujo, acuarela y otras técnicas, en las que se abordan cuestiones como la memoria histórica, el feminismo, el  pacifismo, la ecología, el arte postal y la educación. La exposición se podrá ver a las 12.00 horas, y a continuación, a las 13.00, se presentará la publicación. 

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