El libro 'Coralia e Maruxa' y objetos creativos en la Galería Garabato de Carballo
La presentación de la obra, acompañada de la exposición, será el 22 de noviembre en las dependencias carballesas
La Galería Garabato de Carballo acoge la presentación del libro ilustrado 'Coralia e Maruxa', de Cari Ca, acompañada de una exposición de trabajos de autoedición bajo el lema "Artivismo". La cita será el domingo 22 de noviembre a partir de las 12.00 horas.
El libro, editado por la Diputación de A Coruña, nace a partir de las ilustraciones realizadas por la artista para acompañar la canción «Dúas en Punto», compuesta por Rubén Fernández e interpretada por el músico Nico Mateo Nicora. A través de este proyecto, Cari Ca ahonda en la historia de las hermanas Fandiño Ricart, conocidas popularmente como Coralia y Maruxa, dos mujeres que sufrieron la represión franquista.
La publicación pretende contribuir a recuperar y dignificar su memoria, acercándose a su historia real y superando la visión superficial que, con el paso del tiempo, las convirtió en una imagen popular de la Alameda de Santiago de Compostela.
Cari Ca, nacida en A Coruña en 1954 y vecina de Laxe desde 1980, cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años vinculada a la enseñanza, y tras la jubilación inició su formación de grabado en la Escuela de Arte de Lugo.
Además de la presentación, habrá una pequeña exposición de trabajos de autoedición en papel y en pequeño formato. La artista reúne piezas realizadas mediante grabado, dibujo, acuarela y otras técnicas, en las que se abordan cuestiones como la memoria histórica, el feminismo, el pacifismo, la ecología, el arte postal y la educación. La exposición se podrá ver a las 12.00 horas, y a continuación, a las 13.00, se presentará la publicación.