Incendio en una vivienda de Carballo 

Bombero de Carballo, en un anterior operativo Mar Casal

Los equipos de emergencia de Carballo acudieron la pasada madrugada a un incendio en una vivienda del lugar de O Sixto, que se saldó sin daños personales y cuyas causas se desconocen.

Los bomberos de Carballo recibían el aviso a las 00.14 horas, en el que se les indicaba que podía haber dos personas en el interior de la vivienda, situada en el número 8 de O Sixto. No obstante, a su llegada al lugar la Policía Local les indicó que las personas ya estaban en el exterior y que se encontraban bien, tras ser ayudadas por los vecinos.

Al lugar del suceso acudieron un cabo y dos bomberos del parque carballés, Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia del centro médico.

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Los bomberos realizaron labores de extinción del fuego, localizado en el fayado de la vivienda, donde ardían numerosos enseres y ropa acumulada en la estancia. Las llamas también afectaron a varias placas de fibrocemento de la cubierta, si bien la zona habitable no se vio afectada por el fuego ni por el humo. Las labores de extinción se prolongaron hasta las 2.09 horas y en las mismas se emplearon 4.000 litros de agua.