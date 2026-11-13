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Carballo

La soprano Soledad Vidal llevó al Pazo carballés sus 'Cantares Atlánticos' 

Este sábado llega la segunda edición de las jornadas 'Vivan as do meu lugar', que este año se desarrollan bajo el título 'Vestir a memoria'

Redacción Carballo
13/11/2026 23:10
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Un momento de la actuación
Mar Casal
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La soprano Soledad Vidal ofreció este viernes un recital de canción gallega en el Pazo da Cultura de Carballo, bajo el título 'Cantares Atlánticos'.

Soledad Vidal, quien fue alumna del Conservatorio de Música carballés durante los años 90, compartió escenario con  el pianista Aurelio Viribay.

El dúo cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación de canciones de cámara en lengua gallega. El espectáculo combinó la interpretación musical con la proyección audiovisual proponiendo al público un viaje que transcurre desde las cantigas medievales hasta composiciones de autores contemporáneos.

El concierto, patrocinado por la Concellaría de Igualdade con motivo de 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género, dará paso este sábado a la segunda edición de las jornadas 'Vivan as do meu lugar', que este año se desarrollan bajo el título 'Vestir a memoria'. El encuentro, que tendrá lugar en el Pazo da Cultura de 11.00 la 13.00 y de 16.30 la 20.00 horas, estará dedicado a la historia, a los usos y al valor patrimonial del vestuario tradicional gallego. la 

La programación incluye conferencias, talleres, un espectáculo de narración oral para público familiar, una mesa redonda y un desfile de indumentaria popular.

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