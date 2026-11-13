Los niños de Carballo se convertirán en Guardianes del Agua en estas Navidades 

La Praza do Concello de Carballo durante la pasada Navidad IG

El Concello de Carballo prepara una nueva edición de su campamento infantil de Nadal, apostando de nuevo por la conciliación familiar. Este año incorpora el deporte y el cuidado del agua como hilos conductores de las actividades. El AugaCamp de Nadal estará dirigido alumnado de Infantil e Primaria e contará con 100 plazas.

La iniciativa está organizada por el Concello de Carballo, coordinada por las Escolas Balonmán Xiria y la Escola Lubiáns y patrocinada por Gestagua. Esta colaboración permitirá ofrecer una programación que combina actividad física, creatividad y educación ambiental en un ambiente lúdico y participativo.

El campamento se llevará a cabo en el CEIP Fogar del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Así, las familias dispondrán de un recurso de conciliación durante las mañanas y las vacaciones escolares, mientras los niños disfrutan del tiempo de ocio. La cuota de participación es de 30 euros por todo el campamento (más gastos de gestión), y las inscripciones ya pueden realizarse desde este viernes 13 hasta el 13 de diciembre o hasta que se agoten las plazas en el enlace

https://app.cluber.es/legacy/clubes/98f16ab9722653805291b6f14b93f35236158941/pagos/6af5bc5ca5a76141750610

Entre las propuestas deportivas figuran sesiones de iniciación a patinaje, a hockey y balonmano, además de juegos cooperativos, actividades psicomotrices y retos por equipos. El objetivo es favorecer el movimiento y los hábitos saludables, además de promover el compañerismo, la inclusión y el juego limpio, tal como indican desde el Concello.

Una de las principales novedades será la presencia de la educación ambiental a través de actividades dedicadas agua. El obradoiro 'O camiño da auga' acercará su ciclo a los participantes mediante experimentos sencillos y manualidades, mientras que la actividad 'Canta auga usas' invitará a descubrir cómo ahorrar este recurso en las rutinas diarias. También habrá una visita educativa a las instalaciones del ciclo integral del agua, coordinada por Gestagua, para conocer como se trata el agua y comprender la importancia de su uso responsable.

Los obradoiros de adornos de Nadal con materiales reciclados y reutilizables, juegos populares, propuestas de animación y una fiesta de clausura completarán el campamento. Al rematar, los participantes recibirán un diploma y su insignia de Gardiáns da Auga, como recuerdo de la experiencia y además, trasladar a sus hogares los hábitos aprendidos.