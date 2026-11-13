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Carballo

Los niños de Carballo se convertirán en Guardianes del Agua en estas Navidades 

Los campamentos navideños, con un total de 100 plazas, incorporan este año el deporte y el cuidado del agua como hilos conductores 

Diana Bergara
13/11/2026 14:46
La Praza do Concello de Carballo durante la pasada Navidad
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El Concello de Carballo prepara una nueva edición de su campamento infantil de Nadal, apostando de nuevo por la conciliación familiar. Este año incorpora el deporte y el cuidado del agua como hilos conductores de las actividades. El AugaCamp de Nadal estará dirigido alumnado de Infantil e Primaria e contará con 100 plazas.

La iniciativa está organizada por el Concello de Carballo, coordinada por las Escolas Balonmán Xiria y la Escola Lubiáns y patrocinada por Gestagua. Esta colaboración permitirá ofrecer una programación que combina actividad física, creatividad y educación ambiental en un ambiente lúdico y participativo.

El campamento se llevará a cabo en el CEIP Fogar del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Así, las familias dispondrán de un recurso de conciliación durante las mañanas y las vacaciones escolares, mientras los niños disfrutan del tiempo de ocio.  La cuota de participación es de 30 euros por todo el campamento (más gastos de gestión), y las inscripciones ya pueden realizarse desde este viernes 13 hasta el 13 de diciembre o hasta que se agoten las plazas en el enlace  

 https://app.cluber.es/legacy/clubes/98f16ab9722653805291b6f14b93f35236158941/pagos/6af5bc5ca5a76141750610

Entre las propuestas deportivas figuran sesiones de iniciación a patinaje, a hockey y balonmano, además de juegos cooperativos, actividades psicomotrices y retos por equipos. El objetivo es favorecer el movimiento y los hábitos saludables, además de promover el compañerismo, la inclusión y el juego limpio, tal como indican desde el Concello.

Una de las principales novedades será la presencia de la educación ambiental a través de actividades dedicadas agua. El obradoiro 'O camiño da auga' acercará su ciclo a los participantes mediante experimentos sencillos y  manualidades, mientras que la actividad 'Canta auga usas' invitará a descubrir cómo ahorrar este recurso en las  rutinas diarias. También habrá una visita educativa a las instalaciones del ciclo integral del agua, coordinada por Gestagua, para conocer como se trata el agua y comprender la importancia de su uso responsable.

Los obradoiros de adornos de Nadal con materiales reciclados y reutilizables,  juegos populares, propuestas de animación y una fiesta de clausura completarán el campamento. Al rematar, los participantes recibirán un diploma y su insignia de Gardiáns da Auga, como recuerdo de la experiencia y además, trasladar a sus hogares los hábitos aprendidos. 

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