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Carballo

Verdillo tributará un homenaje a Constantino Campos, el que fuera cura de la parroquia durante más de treinta años

El acto de reconocimiento, que incluirá la presentación de un libro sobre el sacerdote y el descubrimiento de una placa, se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre

Redacción Carballo
13/11/2026 22:34
Iglesia de Verdillo en la que el sacerdote ejerció su labor pastoral entre los años 1968 y 2000
Iglesia de Verdillo en la que el sacerdote ejerció su labor pastoral entre los años 1968 y 2000
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Las asociaciones de Verdillo prepara para el sábado día 12 de diciembre un homenaje póstumo a Constantino Campos Pena 'Don Constantino', el que fuera cura de la parroquia durante más de tres décadas y que dejó una honda huella en la vida social, cultural y religiosa de la comunidad.

Con esta iniciativa se quiere reconocer la figura de una persona que desarrolló una intensa laboral pastoral y social en la localidad desde 1968, además de preservar y dar a conocer su legado a las nuevas generaciones.

Programa

Los actos de reconocimiento comenzarán a las 12.00 horas con una misa solemne en la iglesia parroquial, presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández y cantada por el Coro Aires de Bergantiños.

A las 13:00 horas tendrá lugar el descubrimiento de una placa conmemorativa en el exterior del Centro Social de Verdillo, como reconocimiento y recuerdo permanente a la figura del sacerdote y a su vinculación con la parroquia. A continuación, a las 13:15 horas, el propio centro social acogerá la presentación del libro 'Don Constantino: Memorias de Verdillo', elaborado por Venancio Serrano Lorenzo, profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Administración de Empresas. 

La publicación nace del trabajo de recopilación de testimonios, fotografías, documentos y recuerdos de la vecindad, con el propósito de reconstruir y documentar una etapa fundamental de la historia reciente de la parroquia y recuperar la memoria de la persona que contribuyó de manera decisiva a su transformación.

Este trabajo está vinculado a la iniciativa de recuperación de la memoria de don Constantino puesta en marcha el pasado mes de julio, coincidiendo con el 25° aniversario de su fallecimiento. En aquel momento, los impulsores del proyecto hicieron un llamamiento a la colaboración vecinal para reunir materiales y experiencias que permitieran reconstruir su trayectoria y su legado. La publicación del libro supone un paso importante en la materialización de ese propósito colectivo.

El homenaje concluirá con la degustación de unos pinchos por parte de los asistente, en una jornada que  pretende ser también un encuentro de la comunidad alrededor de una figura muy recordada y añorada. La organización, que cuenta con la colaboración del Concello de Carballo, anima a todos los vecinos y a aquellas personas que conocieron o trataron al sacerdote, a participar en los actos del 12 de diciembre.

Dilatada trayectoria pastoral

Constantino Campos Pena nació en Trasmonte, concello de Ames, el 15 de diciembre de 1915 y falleció en Verdillo el 29 de junio de 2001. Fue ordenado sacerdote en mayo de 1943 y desarrolló su actividad pastoral en distintas parroquias de la provincia. 

Estuvo al frente de Barro y Cabanas (A Baña) entre 1943 y 1968; de Verdillo entre 1968 y 2000; y de Artes entre 1975 y 1998

Su trayectoria destacó por el compromiso con la mejora de las infraestructuras parroquiales, con la rehabilitación de iglesias y centros comunitarios y con la construcción de pistas viarias; así como por su impulso a la creación de entidades fundamentales para la vida asociativa local, como el Teleclub, la SD San Lorenzo o la AC Arume de Verdillo. En reconocimiento a su trayectoria, fue distinguido como Carballés del Año 1998 por la Asociación Fogar da Xuventude.

Don Constantino en su última etapa como sacerdote
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