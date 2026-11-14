Carballo centrará el 25N en la violencia vicaria y el daño a través de hijos y mascotas

Concentración del 25N celebrada el pasado año en Carballo Archivo

La violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, familiares o animales de compañía será el eje central de la programación organizada por el Concello de Carballo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bajo el lema ‘Non son armas’, la campaña municipal pondrá el foco en la violencia vicaria, una forma de violencia machista que utiliza los vínculos afectivos de las víctimas para provocarles sufrimiento, intimidarlas o ejercer control sobre ellas.

El programa combinará actividades de sensibilización, educación, propuestas culturales y formación especializada, con acciones dirigidas tanto a escolares como a profesionales y al conjunto de la ciudadanía. La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, destaca la necesidad de identificar manifestaciones de la violencia machista que en ocasiones pasan desapercibidas. En este sentido, la campaña abordará tanto la utilización de los hijos como instrumentos de violencia como el maltrato animal ejercido con la intención de amenazar o coaccionar a las mujeres.

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Uno de los actos principales será la jornada ‘A violencia vicaria como forma de violencia de xénero: unha ollada á súa regulación legal’, que se celebrará el jueves 26 de noviembre, a las 18.00 horas, en las Escolas do Xardín Agra de Caldas. Por segundo año consecutivo, el Concello colaborará con la Universidade da Coruña para organizar un encuentro que permitirá analizar esta problemática desde el ámbito jurídico, con especial atención a la legislación española y su aplicación en los tribunales.

La actividad contará con tres especialistas en Derecho Penal. La profesora de la Universidade da Coruña Eva María Souto García, coordinadora de la jornada, abrirá las intervenciones con una exposición sobre el concepto de violencia vicaria y su regulación legal en España.

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A continuación, Carlos Suárez-Mira Rodríguez, magistrado de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, abordará el tratamiento de esta violencia desde la legislación, la jurisprudencia y la práctica judicial. La tercera intervención estará a cargo de María Ángeles Fuentes Loureiro, profesora de Derecho Penal de la Universidade da Coruña, que analizará el maltrato animal vicario en contextos de violencia de género. La sesión concluirá con un turno de preguntas abierto a los asistentes.

La programación también prestará especial atención a la prevención entre los más jóvenes. El martes 17 de noviembre, a las 10.30 horas, el auditorio del Pazo da Cultura acogerá la representación de ‘Sophie non é o meu nome de guerra’, un espectáculo teatral dirigido al alumnado de los institutos. La actividad forma parte de la campaña ‘De Fronte’, promovida por la Diputación de A Coruña, y utilizará las artes escénicas para fomentar la reflexión sobre las violencias machistas durante la adolescencia.

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Para los escolares de primaria se desarrollará el taller ‘Desmontar o amor romántico’, centrado en cuestionar los estereotipos y los modelos de relación basados en la dependencia, el control o la desigualdad. El Concello también distribuirá fondos bibliográficos entre las bibliotecas de los centros educativos, con materiales destinados a trabajar la igualdad, la educación afectiva y la prevención de la violencia machista desde las aulas.

Otro de los actos destacados será la jornada profesional ‘En rede contra a violencia de xénero’, prevista para el viernes 20 de noviembre, entre las 9.00 y las 14.00 horas, en el Fórum Carballo. El encuentro estará dedicado a reforzar la coordinación entre los profesionales que intervienen en la prevención, detección y atención a las víctimas, con el objetivo de favorecer una respuesta conjunta desde los diferentes servicios implicados.

El programa incluye igualmente actividades culturales, entre ellas el concierto de Soledad Vidal celebrado el viernes. A estas propuestas se sumará uno de los actos centrales del 25N en Carballo: la tradicional concentración contra la violencia machista, convocada para el miércoles 25 de noviembre a las 20.00 horas.

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La campaña de este año también incorpora la renovación de la identidad visual del Centro de Información á Muller (CIM), el servicio municipal encargado de ofrecer información, orientación, asesoramiento y apoyo a las mujeres. La nueva imagen busca facilitar la identificación de este recurso y reforzar su visibilidad entre la ciudadanía