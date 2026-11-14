Carballo reunirá a expertos para abordar los retos de la inclusión de las personas con discapacidad

Usuarios de íntegro en la sede de la entidad en Nantón Archivo

La sexualidad de las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas que todavía dificultan su autonomía, las oportunidades de acceso al empleo y la participación en actividades deportivas y de ocio serán los cuatro grandes ejes de una jornada que la asociación Íntegro celebrará el próximo 12 de diciembre en Carballo. El encuentro reunirá a profesionales de cinco entidades especializadas para analizar las dificultades que persisten en estos ámbitos y presentar experiencias y recursos que permitan avanzar hacia una mayor inclusión social.

Bajo el título ‘Repensando a inclusión: persoas, dereitos e oportunidades’, la actividad se desarrollará en el auditorio del Fórum Carballo, entre las 9.30 y las 14.00 horas. La convocatoria está dirigida tanto a profesionales de los sectores social, educativo, sanitario y comunitario como a familias, entidades y cualquier persona interesada en los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad.

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La iniciativa da continuidad a un primer encuentro organizado hace un año bajo el título ‘Xornada sobre sexualidade sen barreiras’. En esta segunda edición, Íntegro ha decidido ampliar el contenido para abordar otros aspectos de la vida cotidiana que también condicionan las oportunidades de participación de las personas con discapacidad. El planteamiento parte del reconocimiento de su derecho a tomar decisiones, desarrollar sus propios proyectos personales y acceder a los recursos necesarios para participar en igualdad de condiciones.

Uno de los asuntos que tendrá especial protagonismo será la sexualidad, una cuestión sobre la que todavía existen barreras sociales y dificultades para acceder a información y acompañamiento adecuados. Paula Fariña, psicóloga, y María Caneda, trabajadora social, ambas integrantes del equipo profesional de Acadar, impartirán la ponencia ‘Falemos de sexualidade: acompañamento e prevención’.

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Durante su intervención abordarán los derechos sexuales de las personas con discapacidad, las dificultades sociales que pueden limitar su ejercicio y las estrategias de acompañamiento necesarias para favorecer una vivencia de la sexualidad respetuosa con la autonomía personal. También tratarán los recursos de prevención frente a posibles situaciones de abuso, una cuestión que forma parte del contenido específico de esta primera sesión.

La accesibilidad centrará el segundo bloque de la mañana, con la participación de Diego Piñeiro, arquitecto y técnico de accesibilidad de Cogami, y Álvaro García, miembro de la junta directiva de la entidad y coordinador de su área de Accesibilidad y de Cogami Xenera. Bajo el título ‘Accesibilidade na práctica: servizos, deseño universal e intervencións reais’, los ponentes explicarán cómo trasladar los principios de accesibilidad a actuaciones concretas.

La exposición incluirá ejemplos de intervenciones realizadas, así como información sobre servicios y recursos destinados a eliminar barreras. El objetivo será ofrecer una perspectiva práctica de las soluciones que pueden facilitar el uso de espacios y servicios por parte de personas con diferentes necesidades.

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Otro de los apartados estará dedicado a la inserción laboral y al papel de la economía social. Herminio Martínez, presidente de Cegasal y Foroesgal, y Sandra Caamaño, gerente del centro especial de empleo +Porvir, analizarán el funcionamiento de los centros especiales de empleo y las particularidades de aquellos que tienen la consideración de iniciativa social.

Los participantes podrán conocer las diferencias entre ambos modelos, así como su contribución a la creación de oportunidades laborales para personas con discapacidad. La ponencia también permitirá abordar el papel de estas entidades dentro de la economía social y su relación con el objetivo de favorecer una participación más amplia en el mercado de trabajo.

El programa de intervenciones concluirá con el deporte y el ocio inclusivos. Sara González Iglesias, terapeuta ocupacional y directora de proyectos de Fundación ENKI, impartirá la sesión ‘Repensando o deporte e o lecer: inclusión en movemento’, en la que compartirá la experiencia de la entidad en el desarrollo de actividades físicas y recreativas accesibles.

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La ponente abordará la importancia de disponer de los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan elegir las actividades en las que desean participar y disfrutarlas en igualdad de condiciones. La propuesta parte de considerar el deporte y el ocio no solo como actividades recreativas, sino también como espacios de relación social y ejercicio de derechos.

La participación tendrá un coste de cinco euros e incluirá un certificado de asistencia. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 7 de diciembre mediante el formulario habilitado por la organización. El aforo será limitado.