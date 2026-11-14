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Carballo

El III Encontro de Bergantiños vuelve a acercar la medicina a la sociedad

La iniciativa permitió compartir experiencias y poner en valor a los profesionales locales

Manuel Froxán Rial
14/11/2026 21:09
La actividad se llevó a cabo en el Pazo da Cultura
La actividad se llevó a cabo en el Pazo da Cultura
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El Pazo da Cultura de Carballo acogió este sábado la tercera edición del Encontro Médico de Bergantiños, en el que se dieron cita destacados profesionales y en el que también se habló de ciencia y de inteligencia artificial. 

El interesante programa se prolongó durante toda la mañana y permitió alcanzar los objetivos marcados por la organización, que no eran otros que seguir acercando el ejercicio de la medicina a la sociedad, al tiempo que se favorecía el intercambio de experiencias y se reforzaban los vínculos entre los profesionales participantes. 

El acto inaugural contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el presidente del Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, Luciano Vidán; el gerente del área sanitaria da Coruña y Cee, Luis Verde; la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade del Concello de Carballo, Maica Ures, y los doctores Alejandro Ávila y Juan Carlos Díaz del Valle, encargados de organizar el encuentro, en estrecha colaboración con el Concello de Carballo y con el Colexio Oficial de Médicos da Coruña. 

A continuación del acto protocolario se dio paso a una mesa redonda titulada ‘Medicina e algo máis que medicina’, que fue moderada por Alfonso Mariño, director gerente del Centro Oncolóxico de Galicia, y en la que intervinieron Blanca García y Hugette Periscal–médicas de familia–, Lucía Díaz —radiofarmacéutica— e Ignacio Iglesias —cirujano vascular. 

Después de una pausa, la ingeniera informática carballesa Verónica Bolón impartió una conferencia sobre la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito sanitario.

Antes del acto de clausura llegó el momento más emotivo con el homenaje póstumo al psiquiatra carballés José Manuel Lado Romero, el que fuera director médico del sanatorio de Conxo, además de vicepresidente del Colexio Oficial de Médicos da Coruña y coordinador de la delegación del mismo en la comarca de Santiago. 

El doctor Luciano Vidán fue el encargado de hacer un repaso por la trayectoria profesional y humana del homenajeado, para el que también tuvo unas palabras el propio conselleiro Antonio Gómez Caamaño, quien destacó que su compromiso con los pacientes iba más allá de la actividad asistencial. 

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