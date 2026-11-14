'En la huerta con mis amigos', un programa de Vieiro que combina educación emocional y prevención

Una sesión del programa impartida en el colegio de Canosa-Rus Cedida

Aprender a identificar lo que sentimos, expresar nuestras emociones y comprender las de los demás son habilidades esenciales para el desarrollo personal y social. Bajo esta premisa, la Asociación Vieiro está desarrollando el programa 'En la huerta con mis amigos/as', una iniciativa educativa dirigida al alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria que combina educación emocional y prevención.

El proyecto busca proporcionar a los niños y niñas participantes herramientas para reconocer sus sentimientos, reflexionar sobre sus comportamientos y aprender a afrontar de manera positiva las diferentes situaciones que se presentan en su vida cotidiana.

Los cuentos como herramienta de aprendizaje

La metodología del programa se basa en cuentos protagonizados por diferentes hortalizas, cuyos personajes viven experiencias y conflictos con los que los escolares pueden identificarse fácilmente. A través de estas historias se crean espacios de diálogo y reflexión en los que el alumnado puede compartir opiniones, expresar sus inquietudes y encontrar diferentes formas de afrontar situaciones habituales durante la infancia.

Los relatos permiten trabajar cuestiones como los miedos, los celos, las burlas, la discriminación, los prejuicios, las mentiras, la presión del grupo o las diferencias físicas y culturales. Asimismo, se abordan la resolución de conflictos, la identificación de emociones y el reconocimiento de las distintas formas de reaccionar ante una misma situación.

Empatía y convivencia

Uno de los aspectos fundamentales de esta iniciativa es ayudar a los escolares a entender que todas las emociones forman parte de la experiencia humana y que aprender a reconocerlas y gestionarlas es esencial para su crecimiento.

Saber expresar lo que sienten, escuchar a los demás, ponerse en su lugar y respetar las diferencias son aprendizajes que favorecen la empatía, fortalecen las relaciones interpersonales y contribuyen a crear entornos de convivencia más positivos, basados en el respeto y la confianza.

El programa consta de sesiones de 55 minutos de duración y es impartido por profesionales de la Asociación Vieiro, entre ellas pedagogas y educadoras sociales.

Prevención temprana

Con esta iniciativa, Vieiro continúa apostando por la prevención temprana como una herramienta fundamental para favorecer el bienestar de la infancia. El programa contribuye a la maduración psicoafectiva, al desarrollo de habilidades personales y sociales y a la adquisición de hábitos de salud y bienestar.

Trabajar estos aspectos desde edades tempranas permite proporcionar a los niños y niñas recursos que les ayuden a conocerse mejor, relacionarse de forma saludable con su entorno y afrontar con mayor seguridad los desafíos que encontrarán en las diferentes etapas de su desarrollo.

Desde Vieiro quieren agradecer la disposición y colaboración de los centros educativos participantes, así como las facilidades y la implicación de sus equipos directivos y del profesorado.