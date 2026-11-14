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Carballo

Iván Iglesias Loureda, el empresario carballés de éxito víctima de un atropello mortal 

Exfutbolista de la SD Coristanco, donde fue un prometedor portero, regentaba junto a su hermano varios negocios en Bergantiños y la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/11/2026 19:01
El lugar del atropello moral de Iván Iglesias
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Hay silencios ensordecedores, y el de la madrugada del sábado en la avenida del Puerto de A Coruña parecía la antesala de una noticia desgarradora. Allí, desde un fatal atropello a las 02.10 de la mañana, se le escapaba poco a poco la vida a un joven de 25 años, arrollado por otro de su misma edad que conducía su A3 con demasiadas copas encima y una velocidad excesiva, esto último según testigos presenciales. A primera hora de la mañana se confirmaba que la víctima era mortal. Apenas había podido sobrevivir a una noche en la que entró en estado crítico en el Chuac, del que ya no pudo salir.

Policía Local en el lugar del accidente

Muere un joven carballés de 25 años en un atropello nocturno en A Coruña

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Era el fatal desenlace para Iván Iglesias Loureda, un carballés de la parroquia de Xoane quien, pese a su juventud, se había convertido rápidamente en un empresario de éxito junto a su familia. Pero, sobre todo, era una persona muy querida en la comarca y en A Coruña, hasta donde había llegado su ambición de futuro y su emprendimiento. Junto a su hermano Marcos y otros familiares convirtió hace años el Palace Shisha de la calle de Estrella en un referente generacional en la capital de Bergantiños, hasta el punto de que abrió un establecimiento hermano en plena calle Riazor de A Coruña. Lo cerró hace unos meses, pero sus planes de futuro incluían más aventuras en la ciudad. También llevaba el sello de los Iglesias Loureda el bar A Nosa, en la calle Ponte da Pedra de Carballo.

Iván también probó fortuna en el fútbol desde muy pequeño, y destacó como portero en las categorías inferiores de la SD Coristanco. Sin embargo, decidió centrarse en su faceta de empresario, un acierto hasta que en las primeras horas del 14 de noviembre alguien que no debía estar ahí en ese momento cortó de raíz todos sus sueños.

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