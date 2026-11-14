Los trabajadores de Bergantiños reclaman soluciones a los problemas de acceso al HUAC

Las obras en el Chuac han agravado los problemas de acceso al hospital German Barreiros

Los problemas de acceso al Hospital Universitario de A Coruña (HUAC) vuelven a movilizar a los trabajadores de la sanidad pública. El colectivo de Bergantiños que reclama una línea directa de autobús hasta el centro hospitalario ha anunciado su apoyo a la concentración convocada para el próximo miércoles a las 11.00 horas, en la rotonda del hospital, para denunciar las dificultades de aparcamiento que sufren sus profesionales.

La protesta responde a la falta de plazas de estacionamiento en el complejo sanitario, una situación que, según denuncian los trabajadores, se ha agravado como consecuencia de las obras. Las dificultades para aparcar afectan a quienes deben desplazarse diariamente hasta el hospital para cumplir con sus jornadas laborales.

La plataforma por el bus Carballo–HUAC reclama a Arriva una conexión hospitalaria directa para pacientes y familias de Bergantiños Más información

Desde Bergantiños, el colectivo que reivindica una conexión directa mediante transporte público considera que esta problemática está estrechamente relacionada con sus propias demandas. Aunque la concentración se centra en la falta de aparcamiento, sus integrantes recuerdan que llevan tiempo reclamando alternativas que faciliten los desplazamientos de los profesionales sanitarios desde la comarca.

“Desde o noso colectivo levamos tempo reclamando unhas mellores condicións de acceso aos centros sanitarios, porque sabemos ben o que significa ter dificultades para chegar ao noso posto de traballo”, señalan en el comunicado con el que anuncian su respaldo a la movilización.

La apertura de la intermodal de A Coruña elimina paradas de bus habituales para los vecinos de la Costa da Morte Más información

La agrupación insiste en que la puesta en marcha de una línea directa de autobús entre Bergantiños y el HUAC forma parte de una reivindicación más amplia para mejorar las condiciones de acceso a los centros sanitarios. Considera que los problemas de estacionamiento y las dificultades de transporte público afectan a una misma necesidad: garantizar que los trabajadores puedan llegar a sus puestos en condiciones adecuadas.

En este sentido, el colectivo subraya que la falta de aparcamiento y la ausencia de una conexión directa desde Bergantiños son problemas diferentes, pero que requieren respuestas por parte de las administraciones competentes. “As reivindicacións son distintas, pero o obxectivo é común: solucións reais aos problemas de acceso dos traballadores e traballadoras da sanidade pública”, manifiestan.