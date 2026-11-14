Muere un joven carballés de 25 años en un atropello nocturno en A Coruña

Policía Local en el lugar del accidente Joaquín Abad

Había ingresado en estado crítico, así que no había muchas esperanzas, pero no ha sido hasta ahora que fuentes del Chuac han anunciado el fallecimiento del joven carballés de 25 años atropellado en la avenida del Puerto, en A Coruña, esta misma madrugada. Se trata de I.I.L, vecino de la parroquia de Xoane, que regentaba junto a sus hermanos el bar Chipirón de la calle Ponte da Pedra y otros establecimientos en la comarca.

El suceso tuvo lugar pasadas las dos de la madrugada, El joven cruzaba calle cerca de Palexco cuando fuera arrollado por un conductor, también de 25 años, al volante de un Audi. La Policía Local realizó un test de alcoholemia, que dio positivo en grado penal, es decir, que superó 0,6 gramos por litro de aire respirado. Es un delito contra la seguridad vial con resultado de homicidio.

Se trata del segundo accidente mortal que se registra dentro del municipio de A Coruña en lo que va de año. El otro fue en enero, en la ronda de Outeiro, cuando una mujer de 50 años que cruzaba indebidamente fue arrollada por un vehículo. Falleció de forma prácticamente instantánea. En ambos casos se trató, pues, de un atropello nocturno.

Hay que decir que la Unidad de Atestados de la Policía Local todavía está investigando las circunstancias en las que se produjo el atropello de esta noche. Es decir, que se ignora si el joven fallecido atravesó indebidamente la avenida.