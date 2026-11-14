Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Muere un joven carballés de 25 años en un atropello nocturno en A Coruña

Se trata de I.I.L, vecino de la parroquia de Xoane, que regentaba junto a sus hermanos el bar Chipirón

Abel Peña
Abel Peña
14/11/2026 12:42
Policía Local en el lugar del accidente
Policía Local en el lugar del accidente
Joaquín Abad
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Había ingresado en estado crítico, así que no había muchas esperanzas, pero no ha sido hasta ahora que fuentes del Chuac han anunciado el fallecimiento del joven carballés de 25 años atropellado en la avenida del Puerto, en A Coruña, esta misma madrugada. Se trata de I.I.L, vecino de la parroquia de Xoane, que regentaba junto a sus hermanos el bar Chipirón de la calle Ponte da Pedra y otros establecimientos en la comarca.

El suceso tuvo lugar pasadas las dos de la madrugada, El joven cruzaba calle cerca de Palexco cuando fuera arrollado por un conductor, también de 25 años, al volante de un Audi. La Policía Local realizó un test de alcoholemia, que dio positivo en grado penal, es decir, que superó 0,6 gramos por litro de aire respirado. Es un delito contra la seguridad vial con resultado de homicidio.

Se trata del segundo accidente mortal que se registra dentro del municipio de A Coruña en lo que va de año. El otro fue en enero, en la ronda de Outeiro, cuando una mujer de 50 años que cruzaba indebidamente fue arrollada por un vehículo. Falleció de forma prácticamente instantánea. En ambos casos se trató, pues, de un atropello nocturno.

Hay que decir que la Unidad de Atestados de la Policía Local todavía está investigando las circunstancias en las que se produjo el atropello de esta noche. Es decir, que se ignora si el joven fallecido atravesó indebidamente la avenida.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Concentración del 25N celebrada el pasado año en Carballo

Carballo centrará el 25N en la violencia vicaria y el daño a través de hijos y mascotas
A. Pérez Cavolo
Policía Local en el lugar del accidente

Muere un joven carballés de 25 años en un atropello nocturno en A Coruña
Abel Peña
Íntegro xenérica

Carballo reunirá a expertos para abordar los retos de la inclusión de las personas con discapacidad
A. Pérez Cavolo
concierto soprano soledad (5)

La soprano Soledad Vidal llevó al Pazo carballés sus 'Cantares Atlánticos'
redacción carballo